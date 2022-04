Damien et Pauline (Mariés au premier regard) : Gros imprévu, le mariage annulé ?

Grande première dans Mariés au premier regard, le 4 avril 2022. Les téléspectateurs ont découvert qu'un papa avait inscrit son fils à l'émission : Damien (37 ans, conseiller commercial en automobile). Il ne le savait pas mais lui aussi avait passé le casting et bonne nouvelle, il avait une compatibilité à 77% avec Pauline (33 ans, infirmière libérale). Après l'avoir appris, le candidat lui avait écrit une "lettre spéciale" à ouvrir en la présence de son père.

Ce lundi 18 avril, les téléspectateurs ont enfin découvert le contenu de ce courrier puisque Pauline s'était vite rendue chez ses parents pour savoir ce que lui avait réservé son potentiel futur mari. Damien y a expliqué qu'il était sincère dans sa démarche et qu'il espérait que leurs deux familles n'en forment plus qu'une. Puis il a demandé au papa s'il acceptait qu'il demande la main de sa fille, auquel cas il devait lui donner la bague de fiançailles qu'il avait choisie. Une initiative qui a beaucoup ému Pauline et ses parents qui étaient prêts à l'accepter immédiatement au sein de leur tribu.

Direction Paris ensuite pour l'essayage des tenues pour le grand jour. Damien était accompagné de son papa et d'un ami, et Pauline de sa maman et sa meilleure amie. Un moment très émouvant des deux côtés pour les futurs mariés et leurs proches. Puis est venu le moment de s'envoler pour Gibraltar pour le mariage. Si Pauline était plutôt sereine et prête à vivre ce jour qu'elle a attendu toute sa vie, Damien craignait que la femme qu'on lui présente lui dise "non".

Avant que les deux candidats ne fassent leur entrée, les proches devaient s'installer. On a ainsi pu découvrir ceux de Damien prendre place. Mais alors que l'on a vu ceux de Pauline en chemin, gros coup de théâtre. La voix off a précisé qu'un "événement imprévu va venir tout bouleverser". Dans le teaser du prochain épisode, on dirait que la maman de la jeune femme fait une crise d'angoisse avant d'arriver sur les lieux de l'union. Le mariage sera-t-il annulé par la suite ? Suspense.