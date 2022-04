Damien (Mariés au premier regard) piégé par ses parents, "lettre très spéciale" pour Pauline

Ce lundi 4 avril, les téléspectateurs de M6 ont découvert un nouveau couple dans Mariés au premier regard 2022. Et pour l'un des candidats, une situation inédite s'est produite comme on a pu le voir dans l'épisode.

Pascal de Sutter s'est déplacé chez le papa d'un candidat pour une grande première. Didier a fait la démarche d'inscrire son fils Damien (37 ans, conseiller commercial en automobile) à l'émission sans qu'il ne soit au courant. Il a expliqué à l'expert qu'il aimerait voir son fils heureux et père avant de mourir. Il a réellement compris qu'il n'était que de passage sur cette planète après une hospitalisation au cours de laquelle il aurait pu mourir. Il a en effet pris la décision d'être amputé d'une jambe pour ne plus souffrir après avoir lutté quatre ans contre la douleur.

Pascal de Sutter a annoncé à Didier et son épouse que de son côté, leur enfant s'était aussi inscrit dans le plus grand secret et qu'une compatibilité avait été trouvée. Il leur a donc demandé d'annoncer la nouvelle à Damien, qui était célibataire depuis deux ans et dont ils sont très proches. Le jeune homme est conscient que par le passé il a été trop exigeant et qu'il aurait pu rester avec certaines de ses ex-compagnes. "J'ai beaucoup de regrets", a-t-il avoué.

Est ensuite venue l'heure pour le candidat d'annoncer à ses parents qu'il s'était inscrit de son côté à Mariés au premier regard, sans se douter qu'ils étaient déjà au courant. Et ce sont ses parents qui lui ont annoncé qu'il allait se marier avec une femme compatible avec lui à 77%. "Je reste con. C'est n'importe quoi. C'est l'arroseur arrosé. Il y a tout qui monte d'un coup", a-t-il confié. Son papa aussi n'a pu retenir ses larmes en se rappelant qu'il pourrait réaliser son rêve de voir son fils enfin comblé. Car comme Damien, il y croyait dur comme fer.

Une lettre spéciale

La femme en laquelle la famille fondait beaucoup d'espoir s'appelle Pauline (33 ans, infirmière libérale). Très proche de sa mère Paula, c'est avec elle qu'elle a appris qu'elle allait se marier. Une bénédiction pour elle car l'amour rimait avec souffrance. A l'âge de 17 ans, elle a été victime de violences de la part de son petit ami de l'époque. Elle a ensuite connu des relations basées sur le mensonge et a été avec des hommes qui l'ont dévalorisée au point qu'elle perde confiance en elle. "J'ai beaucoup de complexes physiques, du coup j'ai fait de la chirurgie esthétique", a confié celle qui a refait son nez, sa poitrine et quelques injections.

Afin de marquer le coup, Damien a souhaité lui écrire une lettre "très spéciale" à ouvrir en la présence du papa de Pauline. Il faudra patienter pour en découvrir le contenu.