Mariés au premier regard : Une candidate enceinte après deux fausses couches, tendre annonce... et le sexe dévoilé ?

Les internautes n'ont pas tardé à féliciter le couple pour ce grand bonheur à venir. "Félicitations!!! Et tu sais quoi cette nuit j'ai rêvé de toi en plus j'allais te laisser un message j'ai rêvé que tu étais enceinte et que c'était une fille", a écrit Emilie qui a participé à leur saison. Un rêve prémonitoire donc. Mais a-t-elle raison sur le sexe du bébé ? Il faudra patienter pour le savoir car pour l'heure, les tourtereaux ne l'ont pas dévoilé.

Pauline et Damien, qui était compatibles à 77%, étaient d'autant plus aux anges car avant de savourer cette joie, ils ont connu la douleur. "Je suis en train de vivre un moment très difficile pour moi... Une première fausse couche précoce en mai... Je me dis : 'Bon c'est la première fois Pauline et au tout début, avec le rythme que tu as chaque jour... Cela peut se comprendre...' Mais là à 2 mois de ma grossesse alors que mon bébé allait très bien le 13 juillet, son petit coeur s'est arrêté de battre il y a 4 jours à peu près... C'est trop pour moi la... Je dois prendre du recul, me reposer, penser à moi... Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai encore plus forte. Je vous embrasse fort", révélait la belle brune fin août. Une épreuve qui est heureusement derrière eux désormais.