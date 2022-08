Pauline (Mariés au premier regard) victime de fausses couches : elle donne de ses nouvelles

Pauline a une fois de plus vécu une douloureuse épreuve récemment. Le 4 août dernier, la candidate de Mariés au premier regard 2022 (M6) a révélé qu'elle avait été victime de deux fausses couches, dont une récente à deux mois de grossesse. Discrète depuis, l'épouse de Damien a donné de ses nouvelles ce mercredi 10 août 2022, en story Instagram.

C'est dans sa voiture, en faisant une duck face, que Pauline s'est immortalisée. En légende, l'infirmière libérale qui était âgée de 33 ans au moment du tournage de l'émission de M6, a tout d'abord remercié ses abonnés pour leur soutien indéfectible depuis qu'elle a annoncé la terrible nouvelle. Des attentions qui la "touche énormément". "Je ne vous cache pas que c'est encore bien douloureux pour moi ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je ne le souhaite à personne. J'ai repris le travail aujourd'hui et je dors beaucoup pour récupérer. Voilà. Dieu merci, je suis bien entourée des gens que j'aime", a-t-elle poursuivi. Nul doute qu'elle recevra une fois de plus une flopée de messages pour la soutenir dans la reprise de son travail et pour tenter de lui remonter le moral. Son époux Damien et ses proches seront aussi, à coup sûr, à ses côtés.

"Je suis en train de vivre un moment très difficile pour moi... Une première fausse couche précoce en mai... Je me dis : 'Bon c'est la première fois Pauline et au tout début, avec le rythme que tu as chaque jour... Cela peut se comprendre...' Mais là à 2 mois de ma grossesse alors que mon bébé allait très bien le 13 juillet, son petit coeur s'est arrêté de battre il y a 4 jours à peu près... C'est trop pour moi la... Je dois prendre du recul, me reposer, penser à moi... Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai encore plus forte. Je vous embrasse fort", avait écrit Pauline début août afin de partager sa tristesse. Quelques jours après, elle avait fait savoir que son moral n'était toujours pas au beau fixe. Mais elle avait bon espoir d'aller mieux : "Avec le temps, tout passe, on se relève, mais là je n'avais vraiment pas besoin de ça. Mais, pas d'inquiétude, ça va prendre du temps certes, mais je vais me relever comme je l'ai toujours fait dans ma vie."