Mariés au premier regard : Une candidate enceinte en secret perd son bébé, terrible annonce

"Hello ma team d'amour. Je vais pas être présente les jours à venir... J'ai besoin de me ressourcer auprès de ma famille et mes amis", lance d'abord celle qui a récemment souffert de soucis de santé, allant jusqu'à subir une opération chirurgicale alors qu'elle souffrait d'une bartholinite, une infection génitale basse au niveau de la glande de Bartholin. Et d'évoquer les raisons de ce retrait soudain : "Je suis entrain de vivre un moment très difficile pour moi... Une première fausse couche précoce en mai... Je me dis : 'Bon c'est la première fois Pauline et au tout début, avec le rythme que tu as chaque jour... Cela peut se comprendre...' Mais là à 2 mois de ma grossesse alors que mon bébé allait très bien le 13 juillet, son petit coeur s'est arrêté de battre il y a 4 jours à peu près... C'est trop pour moi la... Je dois prendre du recul, me reposer, penser à moi... Mais ne vous inquiétez pas, je reviendrai encore plus forte. Je vous embrasse fort."

Un message bouleversant dans lequel celle qui avait manifesté son souhait d'agrandir la famille avec Damien révèle avoir été victime de deux fausses couches. En commentaires, les internautes sont nombreux à lui envoyer des mots d'amour, espérant ainsi la réconforter au mieux.