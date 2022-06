Pauline et Damien (Mariés au premier regard) bientôt parents ? Grande annonce intime et amusante

Ce que le public apprécie notamment chez Pauline et Damien, c'est qu'ils sont sans filtre. Lors de leur aventure Mariés au premier regard 2022 (M6), les deux candidats ont parlé sans complexe de leur désir l'un pour l'autre et de leur première nuit ensemble. Et dans l'émission de 6Play The Reunion, ils ont révélé que l'une de leurs relations charnelles avait mal tourné. Mais pas que ! Le sujet bébé a aussi été évoqué, à leur façon.

A l'instar d'Alicia et Bruno, Damien et Pauline sont restés en couple au-delà du tournage et ont emménagé ensemble. Lors du bilan final, ils avaient révélé qu'ils venaient d'acheter la maison de leurs rêves, avec une piscine. Dans The Reunion, les téléspectateurs ont pu découvrir que leur vie à deux avait commencé. Estelle Dossin, qui était aux commandes du programme, a voulu savoir combien de chambres ils avaient dans leur nid douillet. "Il y en a trois", a répondu l'infirmière libérale.

L'experte a ensuite demandé s'ils espéraient qu'elles soient toutes occupées bientôt. "Il va falloir remplir la maison bientôt. On essaye. On s'entraîne. On attend de voir ce que la vie nous donne comme cadeau. On fait tout pour. Le plus tôt possible on l'espère", a confié Damien. Un voeux qui, on l'espère pour le couple, se réalisera très vite.

Lors de l'émission, Pauline et Damien sont également revenus sur leur rencontre. Et la jeune femme n'a pas caché que l'expert Pascal de Sutter l'avais mise en garde concernant des détails physiques de son futur époux. "Pascal m'avait dit : 'Tu verras, il est très charmant même si peut-être au premier abord tu vas te dire qu'il a de grandes oreilles et un grand nez'", s'est-elle souvenue hilare. Mais une fois face à Damien, elle a vu un homme "élégant, élancé, charmant" qui lui a tout de suite plu. Et ensemble, ils ont rapidement vécu leurs premières mésaventures.

Rappelons qu'après leur mariage, la voiture qui les menait au shooting est tombée en panne. Et ils ont loupé leur avion pour le lac Léman, pour leur voyage de noces. Une fois de retour en France, ils ont réalisé leur séance photo et là, nouvelle déconvenue comme Damien l'a dévoilé dans The Reunion : "Il pleuvait à l'extérieur. On est tombés malades." Malgré tout, ils n'ont jamais perdu leur sourire et cela n'a pas entaché leur amour.