Pauline et Damien (Mariés au premier regard) en couple : "Ménage à trois" et bientôt un bébé

A l'instar d'Alicia et Bruno, l'histoire de Pauline et Damien ressemble à un véritable conte de fées. Lundi 27 juin 2022, les téléspectateurs ont retrouvé l'infirmière libérale de 33 ans et le conseiller commercial en automobile, compatibles à 77%, dans l'émission Mariés au premier regard, que sont-ils devenus six mois plus tard ? Et les tourtereaux ont fait une grande annonce.

Dès leur rencontre à Gibraltar, Pauline et Damien ont eu un véritable coup de coeur. Ils se sont donc mariés devant leurs proches et par la suite, ils ont vécu un véritable conte de fées. Les deux candidats ne se sont jamais quittés après leur voyage de noces. Et bonne nouvelle, c'est ensemble qu'ils sont apparus lors du bilan de l'émission pour réagir à leur aventure mais surtout, annoncer une grande nouvelle.

"Depuis le bilan avec les experts, on ne s'est quasiment jamais quittés. C'est un bonheur. Ca fait des mois qu'on est ensemble mais on dirait que ça fait des années. Tout le monde s'entend bien dans la famille, les amis aussi. (...) C'est la femme de ma vie", a notamment confié Damien. Face à tant de bonheur, Pauline et son cher et tendre ont pris une grande décision. Celle d'emménager ensemble. Pour ce faire, ils ont passé une autre grosse étape dans leur relation : "Pauline vient de vendre son appartement. Et on vient carrément d'acheter la maison de nos rêves. C'est limite un engagement plus fort qu'un mariage. Aujourd'hui, on est engagés elle, moi et la banque." "Un ménage à trois donc" a plaisanté la maman de la belle brune.

Pauline et Damien sont conscients que leur achat rapide peut en étonner plus d'un. Mais ils sont fiers et heureux de leur décision. Tous comme leurs proches. Les caméras les ont ensuite filmés en plein déménagement. "On s'installe et quand on aura notre petit nid douillet, on pourra y accueillir des enfants. (...) Ca va être rapide", a précisé le charmant brun. Et sa femme d'ajouter : "Je sais que Damien sera un très bon père. Et je n'ai pas envie d'attendre encore." Que de belles nouvelles donc !