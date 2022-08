Mariés au premier regard : Une candidate, victime de deux fausses couches, sort du silence

Le conte de fées avait bien commencé pour Damien et Pauline, tombés amoureux grâce à l'émission Mariés au premier regard. Entre eux, ce fut une évidence dès le début et, près d'un an après le tournage, ils sont toujours aussi heureux l'un avec l'autre. Mais un coup dur bouleversant leur est arrivé récemment. Le 4 août dernier, Pauline a pris la parole sur Instagram pour se confier sur un sujet tout personnel. La jolie brune a malheureusement dû faire face à deux fausses couches.

"Je suis entrain de vivre un moment très difficile pour moi... Une première fausse couche précoce en mai... Je me dis : 'Bon c'est la première fois Pauline et au tout début, avec le rythme que tu as chaque jour... Cela peut se comprendre...' Mais là, à 2 mois de ma grossesse alors que mon bébé allait très bien le 13 juillet, son petit coeur s'est arrêté de battre... C'est trop pour moi la... Je dois prendre du recul, me reposer, penser à moi...", annonçait-elle.

Mais face aux très nombreux messages qu'elle a reçus, Pauline a finalement repris son compte Instagram ce dimanche 7 août pour donner de ses nouvelles à sa "team d'amour" comme elle surnomme sa communauté. "Je voulais tout d'abord vous remercier pour tous les messages de soutien que j'ai reçus de votre part. Je ne m'attendais pas à recevoir autant d'amour. J'ai lu tous vos messages, vos expériences douloureuses... Je sais que chacune de nos expériences sont différentes mais font toutes mal pour nous. Je pense beaucoup à vous les filles", a-t-elle adressé à ses abonnés en story. Pauline explique ensuite ne pas s'être encore remise de ses émotions mais avoir toutefois bon espoir d'aller mieux. "Et avec le temps, tout passe, on se relève, mais là je n'avais vraiment pas besoin de ça. Mais, pas d'inquiétude, ça va prendre du temps certes, mais je vais me relever comme je l'ai toujours fait dans ma vie", a-t-elle promis.

Les mots réconfortants de Damien

Pour traverser cette mauvaise passe, Pauline est par ailleurs assurée d'avoir également le soutien de Damien. Au mois de juin dernier, le candidat lui déclarait d'ailleurs tout son amour sur Instagram, sans doute suite à sa première fausse couche. "Depuis que tu es là ma vie brille d'un soleil de plus, parce que tu es la femme dont j'ai toujours rêvé, parce que ta beauté n'a d'égal que ta simplicité, parce que je suis fier d'être ton mari, parce que je veux vieillir avec toi, parce que je veux tout partager avec toi, parce que je sais qu'ensemble on peut tout affronter, parce que je chéris la vie de t'avoir mis sur ma route, parce que tu feras une maman merveilleuse...", écrivait-il tendrement.