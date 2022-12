Alicia (Mariés au premier regard) : Son mari Bruno reçoit des nudes, elle voit rouge et répond aux "tchoins"

Depuis le tournage de la nouvelle saison de Mariés au premier regard, on compte encore deux couples qui tiennent la route. Il s'agit de Pauline et Damien et d'Alicia et Bruno. Ces derniers, compatibles à 83%, ont toutefois suscité l'inquiétude ces derniers jours, la faute à des messages suspicieux qui laissaient penser à une rupture. Mais il n'en est rien ! La belle blonde et Bruno forment en effet toujours un couple heureux. Du moins, lorsque personne ne vient s'immiscer dans leur quotidien.

Malheureusement, leur notoriété attire tous les regards. Ce n'est pas Bruno qui dira le contraire, lui qui est apparemment très convoité. Qu'à cela ne tienne, sa femme Alicia ne craint pas de s'imposer. Lundi 5 décembre, après avoir découvert un nouveau message, l'ex-candidate de M6 a d'ailleurs poussé un gros coup de gueule en story Instagram. "Petit message visé à la personne qui vient d'envoyer un message à mon mari et qui lui a demandé de le followback et derrière, elle lui envoie des photos dénudées en lui disant : 'Tiens, si t'as la flemme de t'abonner, tu vois au moins qui je suis', vous êtes toutes les mêmes. Mais regardez-vous dans une glace en fait. Vous parlez à un homme marié. Vous êtes vraiment des tchoins !", a-t-elle lâché passablement énervée.

Allez voir les hommes célibataires non ?

Et en commentaire de cette story, elle ajoutait : "C'est même visé pour toutes celles qui font ce genre de choses aux hommes mariés ou en couple. Allez voir les hommes célibataires non ? Respectez-nous sérieux (...) Bruno me montre souvent ce que vous lui envoyez, vous êtes vraiment des pouilleuses moi je ne rigole pas, arrêtez ça, je vais envoyer les photos à vos parents moi, on va voir ce qu'ils en pensent."

Il en faudrait toutefois bien plus pour entacher le bonheur d'Alicia et Bruno. Dans la soirée de mardi, ils ont d'ailleurs annoncé, au détour d'une question pour leurs abonnés, se préparer à partir pour un nouveau voyage, dont la destination est pour l'heure inconnue. Nul doute qu'ils en diront plus prochainement sur Instagram, où ils étalent leur quotidien depuis la fin de l'émission.