Bruno (Mariés au premier regard), la rupture avec Alicia ? "Un point sur la suite" nécessaire

La malédiction de Mariés au premier regard a-t-elle encore frappé ? Chaque année, des couples formés par la science font naître l'espoir dans les coeurs des téléspectateurs en voyant leur mariage au premier regard s'inscrire dans la durée. Cette année, deux couples étaient concernés : Pauline et Damien et Alicia et Bruno. Si les premiers ont même failli devenir parents, les deux derniers ne sont pas en reste. Sur les réseaux sociaux, Alicia et Bruno ont étalé leur bonheur à tout va dès lors que l'émission terminée leur en a donné le droit. Voyages, moments à deux à la maison ou restos en amoureux, le couple n'avait de cesse de s'afficher, plus radieux que jamais, sur des posts Instagram. Mais le dernier en date de Bruno, justement, a mis la puce à l'oreille de nombreux internautes.

Après plusieurs jours passés sans donner aucune nouvelle à ses abonnés, Bruno a refait surface sur ses réseaux sociaux. Dans sa story Instagram (voir le diaporama), ce n'est pas une photo ou une vidéo d'un moment de sa journée que le candidat d'M6 a posté mais un message des plus énigmatiques : "Fin de la cure. Une semaine... Je m'étais donné l'objectif, enfin l'obligation, de décrocher complètement des réseaux pendant une semaine" écrit-il. Si jusque-là, rien d'alarmant, la suite fait craindre le pire aux internautes.

Comme il le précise, Bruno affirme que cette parenthèse loin d'Instagram lui a permis de "faire un point sur la suite", "mon futur mais également mes projets" : "J'étais complètement KO, exténué littéralement donc cette semaine a été ce qu'il fallait pour recharger. Je suis navré si j'ai pu vous inquiéter, de vous avoir laissés sans nouvelle mais j'en avais besoin et cela m'a fait du bien. Je ne vous oublie pas, vous m'avez manqué. Le futur s'annonce incroyable et je vais adorer le partager avec vous."

La fin du couple pour Bruno et Alicia ?

Ce message sonne-t-il donc la fin du mariage entre Alicia et Bruno ? Les tourtereaux ne se sont pas affichés ensemble depuis un moment, une habitude qui ne leur ressemble pas, tant ils semblaient complices et certains de l'avenir qui s'ouvraient à eux. Si rien n'est certain tant qu'aucun des principaux concernés n'a acté la rupture, un message d'Alicia entretient aussi le mystère : "La vie est faite pour être pleine de plaisirs et non de douleurs, tourne-toi vers les bons sentiments." Reste à savoir si ces sentiments en question concernent toujours Bruno...