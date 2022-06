Alicia et Bruno (Mariés au premier regard) restent mariés et dévoilent une surprise lors du bilan

Depuis le début de l'aventure Mariés au premier regard 2022, Alicia et Bruno sont sur un petit nuage. Dès qu'ils se sont rencontrés, l'ingénieur en travaux de 31 ans et l'infirmière de 28 ans ont eu un véritable coup de coeur. Mais les craintes et mises en garde de Carine, la soeur du candidat, ont apporté quelques inquiétudes à la belle blonde.

"Connaissant mon frère, je sais qu'il monte très vite et qu'il redescend tout aussi vite", avait confié Carine à Alicia lors d'un déjeuner. Inquiète, cette dernière a souhaité aborder le sujet avec Bruno après avoir pris le temps de réfléchir. Car quelques jours plus tard, ils allaient se retrouver face aux experts pour dire s'ils souhaitaient rester mariés. Bruno a donc tenté de la rassurer et Alicia a fait comprendre que sa belle-soeur devait lui laisser la place qui lui revient. "J'ai peur pour nous deux. Je ne suis pas bien", a confié le beau brun.

Alicia et Bruno ne se sont ensuite ni vus ni contactés durant plusieurs jours afin de prendre la bonne décision avant de retrouver Estelle Dossin et Pascal de Sutter. Ils ont tout d'abord fait le bilan de leur aventure. Alicia a notamment découvert les images difficiles de l'annonce de Bruno à sa famille concernant sa participation à l'aventure. Le jeune homme s'en voulait encore d'avoir fait pleurer son papa ce jour-là, mais ne regrettait pas du tout d'avoir poursuivi l'expérience malgré tout, car il était heureux. Un bonheur partagé.

Le verdict final

Bruno en a profité pour faire savoir qu'aujourd'hui, sa soeur Carine était plus rassurée concernant sa relation avec Alicia. Et il a fait comprendre à son épouse qu'il allait lui accorder le temps qu'elle méritait. Une joie pour la belle blonde.

Sans surprise, Bruno et Alicia ont annoncé à Estelle Dossin et Pascal de Sutter qu'ils souhaitaient rester mariés. Ils ont même dévoilé qu'ils avait fait graver la date du mariage sur leur bague ainsi que leurs initiales. Avant de partir, ils ont promis de tout faire pour que leur histoire fonctionne. "Le travail a été bâclé complètement, vous avez été trop rapides. Avec Bruno on a fait nos calculs et ils ne sont pas bons. Il fallait recalculer, on a compté 96%", a plaisanté Alicia.