Pauline et Damien (Mariés au premier regard) : grave incident survenu pendant leur lune de miel

Damien et Pauline ne se quittent plus. Les deux tourtereaux vivent un conte de fées depuis leur rencontre lors de la sixième saison de Mariés au premier regard sur M6, même si en réalité les deux jeunes mariés se côtoyaient déjà depuis un certain temps. Après s'être finalement installés, les amoureux s'apprêtent à accueillir un premier enfant.

Mais avant cela, Pauline et Damien se sont offerts une escapade au Mexique en ce mois de septembre. Toutefois, à leur grand étonnement, le voyage ne se déroule pas totalement comme prévu. En effet, ce samedi 17 septembre, les deux tourtereaux se trouvaient à Playa Del Carmen. Et alors que tout se passait pour le mieux, la jeune femme de 33 ans et le jeune homme de 37 ans, se sont retrouvés coincés dans un magasin. Des images qu'ils n'ont pas hésité à partager à leurs abonnés sur leur story Instagram, notamment Pauline qui a écrit : "Nous sommes coincés dans un magasin, les portes sont fermées. Des flics de partout dehors. On ne sait pas ce qu'il se passe."

Une rue transformée en véritable scène de crime

Mais les deux tourtereaux ne sont pas au bout de leurs surprises. En sortant du magasin, Damien et Pauline ont regagné la rue de Playa Del Carmen qui s'est ainsi transformée en vraie scène de crime. "En vrai ça fait flipper là", a réagi Damien dans sa story Instagram. Même sensation pour sa compagne qui a écrit : "C'est chaud, franchement j'ai eu peur. Nous sommes passés là avec Damien juste là genre 5 min avant." On y voit d'ailleurs un homme, le torse blessé et visiblement menotté par les policiers.

Cette séquence passée, Damien a finalement dévoilé ce qui s'est passé dans sa story Instagram. Selon ce dernier, deux hommes armés auraient fait irruption au sein d'un bar du quartier Solidaridad et ont tiré à plusieurs reprises sur un employé du bar. Ils ont ensuite été arrêtés. Ce qui est sûr, c'est que les deux tourtereaux risquent de se souvenir longtemps de leur séjour.