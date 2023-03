Mariés au premier regard 2023 : Un candidat déjà star d'une émission et il avait agacé !

Les fans de l'émission de dating Mariés au premier regard sont les plus heureux du monde. Ce lundi 20 mars 2023, M6 donne le coup d'envoi de la saison 7. L'occasion de faire la connaissance de certains candidats, parmi lesquels un homme qui a déjà été vu à la télévision.

Cette saison de Mariés au premier regard promet de passionner de nouveau le public. D'autant plus qu'il y a des nouveautés cette année. Exit Pascal de Sutter qui a préféré abandonner le navire. L'expert a été remplacé par Gilbert Bou Jaoudé, un médecin sexologue et thérapeute de couples depuis vingt ans. Cela a permis à la production d'aborder davantage le sujet de la sexualité "une problématique" jugée désormais "centrale" dans le programme comme l'expliquait la production fin février lors de la conférence de presse. Autre fait qui a réjouit les téléspectateurs : la présence pour la première fois d'un couple gay.

Ce lundi sera diffusé le premier épisode. Et comme l'ont dévoilé nos confrères de Télé Loisirs, ce sera l'occasion de découvrir un certain Fabrice, âgé de 43 ans. Et le charmant brun était déjà habitué à tourner devant des caméras, son visage vous dira donc sans doute quelque chose si vous êtes un fidèle de la sixième chaîne. Il a tout d'abord confié au site qu'il a été contacté par la production pour participer à Mariés au premier regard via Instagram. Une chose qui l'a étonné : "Je ne sais pas comment les casteurs ont fait parce que je suis complètement invisible, je suis suivi par 200 personnes."

Une émission déjà au compteur pour Fabrice

Sans doute l'avaient-ils déjà repéré dans l'autre programme auquel il avait participé. Un tournage qu'il a évoqué auprès de Télé Loisirs. "Je n'avais pas forcément prévu de participer à Mariés au premier regard, pourtant j'ai regardé pratiquement toutes les saisons. J'ai d'abord répondu que je ne pouvais pas le faire car j'étais déjà passé à la télévision. Je pensais qu'ils cherchaient des candidats qui n'en avaient jamais fait. Un an après mon arrivée à Montpellier, j'ai acheté un appartement dans Chasseurs d'appart avec Stéphane Plaza", a-t-il poursuivi.

C'est en juillet 2020 que Fabrice avait fait une apparition. Et son exigence avait beaucoup marqué Stéphane Plaza comme l'avait repéré Voici à l'époque. Il cherchait un appartement à quinze minutes en vélo de son travail maximum, d'un minimum de cinquante mètres, pas plus haut que le deuxième étage et avec un extérieur. Son budget. Le tout pour un budget de 300 000 euros hors frais de notaire. "Je suis aussi hyper exigeant sur un truc, dans l'appartement, je veux absolument le lave-linge dans la salle d'eau ou salle de bain, c'est hyper important", avait-il insisté. De quoi finalement agacer le meilleur ami de Karine Le Marchand. "Pourquoi il veut absolument sa machine dans la salle d'eau ou la salle de bain ? Du moment qu'on a une machine à laver dans un appartement ou une maison ça passe... Allons ! Arrête avec ces manies de mamie là !", avait-il lancé.

Espérons qu'il est moins exigeant en amour et qu'il ne fera pas la même impression sur la personne qu'on va lui présenter.