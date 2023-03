"C'est toujours compliqué..." : Marion Game distante avec toute sa famille, les révélations de ses petits-fils

Marion Game s'est retirée de la scène pour la toute dernière fois dans la journée de jeudi 23 mars 2023. À 84 ans, la comédienne connue pour avoir joué près de quinze ans dans Scènes de ménages est décédée de vieillesse a indiqué sa fille aînée Virginie (62 ans). Elle aura vécu une vie pleine de rebondissements, autant professionnellement que personnellement avec plusieurs histoires d'amour, dont une très toxique, et aura eu le bonheur d'accueillir trois enfants : Virginie, Mathieu et Romain. Mais, comme elle ne l'a jamais caché, Marion Game a été très distante avec ces derniers.

Si elle a été une mère absente avec ses enfants, qu'en était-il de sa relation avec ses petits-enfants ? Car l'inoubliable Huguette était la mamie de deux garçons, Aurélien (29 ans) et Arthur (25 ans), les fils de Virginie. Et apparemment, ce n'était pas beaucoup mieux. En 2021, dans Ça commence aujourd'hui, les deux jeunes hommes s'étaient confiés sur leur relation avec leur grand-mère, un peu trop célèbre à leur goût.

C'est compliqué d'avoir des moments avec elle

"J'allais faire le marché avec ma grand-mère et on disait 'ah c'est Huguette !'. Ça me mettait en colère, j'avais même je pense un peu de mépris, j'avais l'impression qu'on entrait dans mon espace privé", avait déclaré Aurélien. Son cadet Arthur confirmait : "C'est toujours compliqué quand toute sa famille a réussi dans ce milieu-là, on se sent tout le temps observé et forcément quand on a une grand mère si médiatisée, c'est compliqué d'avoir des moments avec elle, on la voit peu."

Arthur précisait que ce fut également Marion Game elle-même qui s'était mise à l'écart de sa famille. "C'est une femme qui est vraiment passionnée depuis toujours et qui a toujours privilégié son métier par rapport à tout le reste de sa vie, du coup elle porte un regard très bienveillant je pense sur nous, mais on n'a pas la même relation qu'aurait un petit-fils avec sa grand-mère", estimait-il.

Une relation toute particulière qui ressemblait beaucoup à celle que l'artiste a partagé avec sa fille Virginie Ledieu. Elle aussi invitée de l'émission, elle racontait : "J'ai été très séparée de ma maman dans mon enfance. C'est mon papa qui m'a récupérée quand j'étais petite. Ma mère m'a beaucoup manquée. C'est un moment où elle partait beaucoup en tournée de théâtre à l'époque. Bref, ça ne se passait pas très bien entre mon père et elle. Donc c'était très difficile".