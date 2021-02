Marion Game longtemps séparée de sa célèbre fille : "C'était très difficile"

Faustine Bollaert était aux commandes d'un nouveau numéro de Ça commence aujourd'hui (France 2), vendredi 12 février 2021. Le thème était "La célébrité en héritage", la présentatrice a donc notamment reçu Virginie Ledieu, la fille de Marion Game. L'actrice s'est confiée sur sa longue séparation avec sa maman.

Certains téléspectateurs l'ignoraient peut-être mais Virginie Ledieu a une maman célèbre, Marion Game, que l'on peut découvrir chaque soir sur M6, dans Scènes de ménages. La femme de 60 ans a suivi ses traces puisqu'en plus d'avoir doublé de célèbres actrices telles que Drew Barrymore ou Meg Ryan, elle a joué dans Plus belle la vie (dans la peau d'Agnès Revel, de 2008 à 2010) ou dans Alice Nevers.

Virginie Ledieu a suivi les traces de sa maman et pourtant, alors qu'elle n'avait que 5 ans, elle a été séparée d'elle à cause du divorce de ses parents. "J'ai été très séparée de ma maman dans mon enfance. C'est mon papa qui m'a récupérée quand j'étais petite. Ma mère m'a beaucoup manquée. C'est un moment où elle partait beaucoup en tournée de théâtre à l'époque. Bref, ça ne se passait pas très bien entre mon père et elle. Donc c'était très difficile. Et un jour, ne me demandez pas pourquoi, j'ai poussé la porte du cours Simon où elle avait fait des études", a confié la maman d'Aurélien (27 ans) et Arthur (23 ans) à Faustine Bollaert.

Marion Game n'était pas du tout au courant que sa fille souhaitait être sous le feu des projecteurs. Et elle a fait cette découverte d'une manière inattendue. "On s'est rencontrées un peu tardivement. J'avais du mal à lui dire que j'étais aux cours Simon. Et quand j'ai passé en fin de première année la scène, la directrice du cours l'a appelée pour qu'elle participe au jury. Et quand je l'ai vue, c'est là qu'elle a compris que j'allais en faire ma carrière", a poursuivi Virginie Ledieu. Elle a ensuite expliqué qu'elle avait rencontré son mari Patrick Reynal au théâtre. Tous deux ont joué dans Le Mariage de Figaro. "Et évidemment ça rapproche un peu", a-t-elle conclu.

Les terribles confidences de Marion Game

Marion Game s'était déjà confiée sur sa séparation avec sa fille. Lors de sa participation à La Parenthèse inattendue en 2014, la partenaire de Gérard Hernandez dans Scènes de ménages avait évoqué sa séparation avec Philipe Ledieu. Après avoir expliqué qu'à l'époque, la démarche du divorce devait venir du mari, l'actrice de 82 ans a révélé le terrible mensonge qu'elle a mis en place pour faire céder son ex-époux. "Il n'était pas très ouvert, voire un peu raciste, donc je l'ai cueilli là-dessus. (...) Un jour, je lui ai téléphoné et je lui ai dit : 'J'ai un truc très grave à t'annoncer.' Je lui ai dit : 'Ecoute, je suis amoureuse d'un jeune garçon, il fait des études de droit, il est formidable et il est noir. Je suis enceinte et je vais garder l'enfant. Le problème, c'est qu'il va prendre ton nom.'", a-t-elle expliqué. Le lendemain, le divorce était lancé.

Malheureusement, le revers de la médaille a été terrible pour sa fille et elle. "Il est tellement meurtri de tout ce que je lui ai fait, mais c'était ma seule façon d'avoir ma liberté, qu'à un moment il vient me voir et il me propose de reprendre ma fille. Il était remarié, sa nouvelle femme avait déjà un petit garçon et elle était enceinte. Alors il me dit : 'Si je peux avoir Virginie, je pourrais toucher les allocations familiales, avoir les impôts moins chers...', moi je ne réfléchis même pas. Je lui dit de mettre Virginie [alors âgée de 5 ans, NDLR] sur sa feuille d'impôt. Là, c'est l'enfer, je deviens la cousine de province, je ne peux plus voir ma fille. Là, ma vie s'arrête et celle de ma fille surtout parce qu'elle n'avait pas le droit d'aimer sa maman. Virginie a été meurtrie, elle a énormément souffert", a-t-elle révélé.

Depuis, Virginie Ledieu et Marion Game se sont heureusement retrouvées et ont une belle relation. Elles ont notamment partagé la scène pour La Brigade des Tigresses et Tous des malades.