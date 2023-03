Marion Game est morte, la star de Scènes de ménages est "partie rejoindre les étoiles"

C'est une nouvelle qui va briser de nombreux coeurs. Marion Game est décédée. Elle était âgée de 84 ans. C'est sa fille Virginie Ledieu qui a fait cette triste annonce auprès de l'AFP. "C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles", a-t-elle déclaré. Elle a précisé que sa mère, Marion Game, est morte de vieillesse jeudi en fin d'après-midi à son domicile en région parisienne. La comédienne était fatiguée depuis plusieurs mois.

Depuis 2009, Marion Game incarnait Huguette dans la célèbre pastille humoristique de M6 Scènes de Ménages. À l'écran, elle formait un couple culte avec Gérard Hernandez, qui interprétait Raymond. Au casting depuis la saison 1 de la série, Marion Game inquiétait malheureusement quelque peu ces derniers temps. Au mois de janvier dernier, l'acteur Georges Beller, qui a tourné à ses côtés, indiquait notamment dans l'émission Chez Jordan qu'elle connaissait "des petits soucis de mémoire". Qui plus est, l'actrice était absente du dernier prime spécial de Scènes de ménages qui a été tourné en Corse. Interrogée par Télé Loisirs, M6 avait alors confié : "Marion Game était fatiguée au moment du tournage du prime tourné en Corse dans des conditions parfois difficiles. En concertation avec elle et sa famille, il a été décidé qu'elle resterait à Paris pour se reposer. Les téléspectateurs ne la verront donc pas dans ce prime mais ils continueront à voir Raymond et Huguette tous les soirs dans la quotidienne de Scènes de ménages".

Marion Game, une mère absente

Marion Game laisse derrière elle trois enfants, et deux petits-enfants. Sa fille aînée Virginie, née de son premier mariage avec Philippe Ledieu en 1959 est elle-même devenue actrice et a eu deux fils devenus comédiens, Aurélien et Arthur Raynal. Marion Game a eu également deux fils avec le comédien suisse Jacques Verlier. Il y a Mathieu, un artiste peintre, et Romain, le benjamin de la famille, est quant à lui extrêmement discret.

Marion Game était devenue maman à seulement 22 ans. Et, celle qui a partagé la vie de Jacques Martin n'a jamais caché avoir été une mère absente. "Ce n'est pas ma faute, expliquait-elle dans l'émission Chez Jordan. Je n'aurais pu être qu'une maman [...] mais j'ai décidé de faire une carrière, à leur détriment." Elle savait en effet que ses "dîners avec Paul Meurisse deux soirs par semaine" ne lui laissaient "pas beaucoup de temps pour bouffer avec ses enfants". "Je les vois, mais ils ne sont pas dans ma vie", ajoutait-elle.