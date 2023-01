Marion Game (Scènes de ménages) victime de soucis de santé : un acteur fait des révélations sur son "problème"

Ce mardi 24 janvier 2023, l'acteur et présentateur Georges Beller était l'invité de Jordan De Luxe, dans son émission Chez Jordan (C8). Au cours de l'interview, il a notamment évoqué ses nombreuses expériences télévisées, parmi lesquelles son apparition dans la série courte Scènes de ménages sur M6. Et il a abordé l'état de santé de Marion Game.

Depuis 2009, l'actrice de 84 ans incarne Huguette dans Scènes de Ménages. À l'écran, elle est en couple avec Gérard Hernandez, qui joue son mari Raymond. Et très vite, leurs personnages ont conquis le coeur des téléspectateurs. Ils espèrent donc les voir évoluer encore le plus longtemps possible dans la fiction. Mais les dernières confidences de Georges Beller, au sujet de l'état de santé de Marion Game, ont de quoi inquiéter.

Jordan De Luxe a expliqué que Marion Game et Gérard Hernandez avaient "gentiment été retirés de l'antenne" au profit d'un nouveau couple (Fanny Cottençon et Didier Bénureau, n'ont pas été pris pour les remplacer). Il a alors demandé à Georges Beller si, quand il avait joué avec eux, il avait senti qu'une "fin arrivait". "À l'époque, non. Mais je sais que Marion a des petits soucis de mémoire. Je crois que c'est ça le problème", a alors répondu son invité. Sans doute conscient qu'il en avait peut-être trop dit, il a ajouté : "Je crois, je n'affirme rien. Et vous savez, il faut savoir passer le témoin".

Quoi qu'il en soit, ces nouvelles ne sont pas rassurantes. D'autant plus que, Marion Game était absente du prime spécial de Scènes de ménages qui était tourné en Corse. Un détail qui a intrigué. Interrogée par Télé Loisirs, M6 avait alors confié : "Marion Game était fatiguée au moment du tournage du prime tourné en Corse dans des conditions parfois difficiles. En concertation avec elle et sa famille, il a été décidé qu'elle resterait à Paris pour se reposer. Les téléspectateurs ne la verront donc pas dans ce prime mais ils continueront à voir Raymond et Huguette tous les soirs dans la quotidienne de Scènes de ménages".