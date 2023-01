Fanny Cottençon (Scènes de ménages) : Qui est son fils, lui aussi comédien ?

Nul doute que ce nouveau duo électrique plaira aux téléspectateurs ! Gilbert, ancien chauffeur poids lourd retraité et particulièrement radin, face à sa nouvelle compagne Christine, une bourgeoise un peu snobe qui n'a pas trop peiné dans la vie. Pourtant, cette dernière est interprétée par Fanny Cottençon, actrice de renom, acharnée du travail et césarisée qui plus est ! L'opposé de son personnage donc... Mais la comédienne n'est pas la seule à avoir trouvé sa voie sur petit et grand écran. En effet, il semblerait que son fils ait suivi le même chemin.

Dans les années 1980, alors qu'elle vient tout juste de décrocher le César de la meilleure actrice pour son rôle dans L'Étoile du Nord (film réalisé par Pierre Granier-Deferre), Fanny Cottençon succombe au charme du réalisateur Roger Coggio. Éperdument épris, les tourtereaux entament alors une relation amoureuse. En 1990, ils ont un fils qu'ils décident de baptiser Maxime. Malheureusement, le couple se sépare quelques années plus tard et Roger Coggio décède en octobre 2001 des suites d'un cancer...

Telle mère, tel fils

Aujourd'hui âgée de 33 ans, Maxime Coggio a choisi de suivre la voie de ses célèbres parents et est lui aussi devenu acteur. Après avoir suivi des cours au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, le jeune homme a décidé de se consacrer au théâtre. En 2019, il était à l'affiche d'une pièce intitulée La Vie de Galilée. Aujourd'hui, on le retrouve actuellement dans deux pièces : l'une intitulée Zaï Zaï Zaï Zaï et l'autre baptisée Beaucoup de bruit pour rien. Toutes les semaines, le fils de Fanny Cottençon est donc en représentation au Théâtre de l'Atelier et dans plusieurs autres salles parisiennes. Un début de carrière qui fait sans nul doute la fierté de sa mère !

Si le jeune comédien n'a pas encore atteint le degré de célébrité de sa maman, il lui reste encore de belles années pour faire ses preuves et, pourquoi pas, décrocher lui aussi un César un jour. Et qui sait, peut-être un jour pourra-t-on voir le fils de Fanny Cottençon sur grand écran ?