Scènes de ménages : Un nouveau couple intègre la série, une célèbre actrice fait son grand retour

Pour cette nouvelle année, la série à succès de M6 Scènes de ménages sera légèrement modifiée. Car un nouveau duo fera prochainement ses débuts dans le programme comme le dévoilent nos confrères de Télé-Loisirs. Il s'agit de l'humoriste Didier Bénureau et de la comédienne Fanny Cottençon (César de la Meilleure actrice dans un second rôle en 1983 pour le film L'Étoile du nord).

Cette dernière connaît bien la maison puisqu'elle était déjà apparue dans un prime de Scènes de ménages, incarnant alors le personnage d'Agnès, femme de Christian, un riche promoteur immobilier joué par Thierry Lhermitte. "Je m'étais beaucoup amusée. C'est un exercice qui m'avait semblé très exigeant mais très drôle et efficace. Et je connais bien la série, elle me fait beaucoup rire !", s'est-elle notamment souvenue. Cette fois-ci, dès fin janvier, elle incarnera Christine, une séduisante sexagénaire embourgeoisée. Un rôle qu'elle a dû cependant apprendre à connaître avant d'être pleinement séduite.

Nouveau couple pour les 13 ans

"Cela s'est fait au fil du temps... L'idée de base me plaisait, j'aime la fantaisie de Christine. Elle en a marre de la bienséance, de toujours bien se comporter, notamment avec les hommes, parce qu'elle en a eu pas mal dans sa vie... Elle veut s'affranchir de tout ça. Mais ils vont continuer d'évoluer", a-t-elle expliqué. De son côté, Didier Bénureau, qui joue le rôle de Gilbert, son nouveau compagnon, ouvrier retraité à la maladresse crasse et quelque peu radin, a directement accroché avec son personnage : "Qu'est-ce que Gilbert peut être abruti, et moi, ça m'amuse tellement... Christine est plus délicate, plus bobo. Lui ne comprend pas tout, mais il est assez touchant. Ce personnage m'a beaucoup parlé, ça a été assez facile de m'en imprégner".

Le duo fera donc prochainement ses débuts dans la série qui vient de fêter ses 13 ans d'existence. Ils seront aux côtés des duos mythiques Gérard Hernandez-Marion Game (Raymond et Huguette) et Frédéric Bouraly-Valérie Karsenti (José et Liliane), ainsi que d'Anne-Elisabeth Blateau et David Mora (Emma et Fabien), d'Amélie Etasse et Grégoire Bonnet (Camille et Philippe), de Claire Chust et Vinnie Dargaud (Leslie et Léo) et de Claudia Mongumu et Ryad Baxx (Louise et Jalil). A noter qu'à ce jour, seuls Loup-Denis Elion et Audrey Lamy, la soeur d'Alexandra, (Cédric et Marion) ont décidé de quitter la série. C'était en 2019.