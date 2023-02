Fanny Cottençon : Rares confidences sur Roger, le père de son fils qui est mort il y a déjà plus de 20 ans

Depuis le 23 janvier 2023, les téléspectateurs de M6 ont le plaisir de découvrir un nouveau couple à l'écran. Fanny Cottençon et Didier Bénueau ont en effet rejoint la série courte Scènes de ménages, dans la peau de Christine (propriétaire d'un village de vacances) et Gilbert (à la tête d'une entreprise de logistique). Ils représentent des sexagénaires qui se sont récemment mis en couple. Comme elle, son fils Maxime évolue dans le monde de la comédie. Un garçon qu'elle a eu avec un réalisateur et comédien bien connu.

C'est dans les années 1980, alors qu'elle venait de recevoir le César de la meilleure actrice pour son rôle dans L'Étoile du Nord, qu'elle a croisé la route de Roger Coggio. Et instantanément, elle a succombé à son charme. "Intellectuellement, artistiquement, j'étais fascinée par lui, d'autant que j'avais un manque de confiance en moi terrible alors. Roger avait 23 ans de plus, il était comme un mentor", se souvenait-elle dans les colonnes du magazine Gala en 2015. Ensemble, ils ont vécu dix belles années et ont eu le bonheur d'accueillir leur fils Maxime, en 1990. Et par amour, la belle blonde aujourd'hui âgée de 65 ans n'a pas hésité à faire un sacrifice. "J'ai vécu dix ans avec le père de mon fils, avec lequel j'ai pris des positions dans ce métier. J'ai notamment laissé le théâtre de côté car il craignait que cela m'éloigne trop de lui", poursuivait-elle, toujours auprès de nos confrères.

Leurs chemins se sont finalement séparés. Et en 2001, Fanny Cottençon et son fils Maxime (qui n'avait alors que 11 ans) ont appris une terrible nouvelle. Roger Coggio est mort à l'âge de 67 ans, des suites d'un cancer. Une mort dont l'actrice a eu du mal à se remettre. Par la suite, elle a refait sa vie avec un homme dont elle n'a jamais dévoilé l'identité. "Mais on ne vit pas ensemble. Par choix. Je suis très heureuse avec mon chéri, mais je ne souhaite pas partager le quotidien. Une chambre à soi, de Virginia Woolf, est mon livre de chevet. Je pense qu'il faut avoir une chambre à soi. Voilà !", précisait-elle auprès de Gala. Discrète en ce qui concerne sa vie privée, elle n'a pas de nouveau évoqué cette relation ces dernières années. On ne sait donc pas si elle est toujours d'actualité.