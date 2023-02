Fanny Cottençon (Scènes de ménages) en larmes : le jour où son fils l'a quittée

Six ans après avoir joué les guests dans la série comique à succès de M6 Scènes de ménages, Fanny Cottençon a fait son retour en ce début d'année, cette fois au sein d'un couple récurrent : celui de Christine, l'épouse de Gilbert (Didier Bénureau), un ouvrier retraité. L'actrice césarisée il y a quarante ans exactement - pour L'Etoile du Nord - a mené une riche carrière mais aussi une belle vie de famille. Elle est en effet maman de Maxime Coggio, né en 1990 de son couple avec le réalisateur Roger Coggio.

Compagne de Roger Coggio durant dix ans, Fanny Cottençon est devenue maman d'un garçon il y a trente-deux ans déjà. Pour le magazine Gala en 2015, elle évoquait son couple avec celui qu'elle a considéré comme son mentor mais également leur enfant. Elle expliquait ainsi que le jeune homme, âgé de 24 ans à l'époque, avait quitté le nid familial depuis deux ans : "Je lui ai laissé le choix, habiter dans un studio ou de rester. Quand il a dit vouloir partir, je me suis entendue prononcer avec une toute petite voix qui m'a surprise moi-même : 'Alors tu vas me quitter ?' On s'est regardés. Et on a pleuré." La maison s'est vidée, mais Fanny Cottençon retrouve régulièrement son fils aujourd'hui devenu un comédien de théâtre et partage sa vie avec un homme dont le nom reste secret, sans vivre pour autant avec lui.

Le père de son fils a succombé au cancer

Le père de son fils Maxime, Roger Coggio, est décédé en 2001, laissant derrière lui son fils ainsi que sa fille, Jessica Coggio, fruit d'une précédente relation. Réalisateur et comédien né en 1934, il a vu sa carrière a été marquée par l'interprétation du Journal d'un fou, de Nicolas Gogol qu'il a adapté au cinéma en 1987. On lui doit également Chronique d'un couple en 1971 ou encore On peut le dire sans se fâcher en 1977. "Intellectuellement, artistiquement, j'étais fascinée par lui, d'autant que j'avais un manque de confiance en moi terrible alors. Il avait vingt-trois ans de plus, il était comme un mentor" confiait l'actrice à propos du père de son enfant toujours dans Gala.