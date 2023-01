Marion Game (Scènes de ménages) absente du prime : la triste raison dévoilée

Il y aura des Scènes de ménages dans l'air ce mardi 17 janvier 2023, sur M6. La sixième chaîne diffuse en effet un prime inédit baptisé Ça se corse. Une émission tournée sur l'ile de beauté, pour le plus grand bonheur des acteurs. Mais l'un des personnages manquera à l'appel : Huguette. Marion Game ne fait en effet pas partie de cette belle aventure et on sait pour quelle raison.

Depuis 2009, Marion Game incarne Huguette. Une femme au fort caractère qui ne cesse de se disputer avec son mari Raymond (joué par Gérard Hernandez). Malgré tout, ils s'aiment et passionnent les téléspectateurs de M6 depuis toutes ces années, dans Scènes de ménages. La nouvelle devrait donc en attrister plus d'un. L'actrice de 84 ans n'a pas participé au prime exceptionnel Ça se Corse. "Marion Game était fatiguée au moment du tournage du prime tourné en Corse dans des conditions parfois difficiles. En concertation avec elle et sa famille, il a été décidé qu'elle resterait à Paris pour se reposer. Les téléspectateurs ne la verront donc pas dans ce prime mais ils continueront à voir Raymond et Huguette tous les soirs dans la quotidienne de Scènes de ménages", a expliqué M6, qui a été contactée par Télé Loisirs.

Gérard Hernandez sera tout de même présent et Huguette n'a pas été zappée puisqu'elle fait partie de l'intrigue du couple. Le communiqué de presse du programme précise qu'Huguette a quitté Raymond pour rejoindre son amour d'enfance sur l'île de beauté. Elle était, soi-disant partie avec sa carte vitale, Raymond n'a donc eu d'autre choix que d'aller la récupérer ! Et au cours de son voyage, il fera la connaissance d'un personnage haut en couleurs.

Liliane (Valérie Karsenti) et José (Frédéric Bouraly), Emma (Anne-Elisabeth Blateau) et Fabien (David Mora), Camille (Amélie Etasse) et Philippe (Grégoire Bonnet), Leslie (Claire Chust) et Léo (Vinnie Dargaud) et enfin Louise (Claudia Mongumu) et Jalil (Ryad Baxx) seront aussi présents pour vivre d'incroyables aventures en Corse avant de retrouver leur nid douillet.

Et, dès le 23 janvier prochain, Fanny Cottençon et Didier Bénureau rejoindront l'aventure Scènes de ménages dans la peau de Christine et Gilbert.