Marion Game : La comédienne "défaite et meurtrie" par sa relation toxique avec un très célèbre animateur

Elle n'allait pas bien depuis un moment. Dans la journée de jeudi 23 mars, Marion Game s'est finalement éteinte à l'âge de 84 ans. Comme l'a indiqué sa fille Virginie à l'AFP, la comédienne est morte de vieillesse au sein de son domicile, en région parisienne. Elle était bien sûr connue pour son rôle d'Huguette dans Scènes de ménages, qu'elle a interprété pendant quatorze ans, mais aussi pour sa personnalité très franche. En effet, Marion Game n'avait pas la langue dans sa poche et s'est toujours permis de partager le fond de sa pensée.

Cela se vérifiait notamment lorsqu'elle évoquait son histoire d'amour passée avec Jacques Martin (disparu en 2007). Pendant quatre ans, de 1968 à 1972, les deux amants ont vécu une idylle aussi passionnelle que destructrice, la faute à la jalousie du célèbre animateur. Dans un numéro d'Un jour, un destin consacré à ce dernier et diffusé en 2013, Marion Game racontait : "J'étais entrée dans cette famille (le théâtre, ndlr), ils m'avaient tous adoptée, ils me prenaient vraiment dans leurs bras tous ces gens-là, mais Jacques n'en faisait pas partie (...) C'était sa vie, son coeur battait pour le théâtre et moi à ses côtés, j'étais un reproche vivant, tout le temps. Et donc les souffrances, les décalages sont venus de là. Moi, j'étais follement amoureuse d'un homme qui ne supportait pas mon avancement progressif dans la profession."

Je suis partie défaite, meurtrie, en l'aimant

En plus de la voir devenir une grande star, Jacques Martin avait la crainte constante qu'elle ne le quitte pour un autre. "Il avait peur que je lui échappe. Il se méfiait et il n'était rassuré que quand j'étais une carpette, défaite, décomposée, le rimmel qui coule et au 36e dessous. Là, il était rassuré, il se disait : 'C'est ma chose.' Et comme j'étais amoureuse, pour arriver à ce qu'il m'aime, eh bien j'allais dans son sens. Et là, on avait des moments extrêmement intenses, évidemment, mais c'était dur à vivre quand même", se souvenait-elle avec émotion. Marion Game s'est donc résolue à contre coeur à le quitter. "Je suis partie défaite, meurtrie, en l'aimant. J'ai continué ma route sans lui parce qu'on m'avait expliqué qu'il allait m'abîmer. Il avait déjà commencé le travail et il fallait sortir de ça. Voilà", avait-elle conclu sur le sujet.

Jacques Martin avait plus tard refait sa vie avec sa "rivale", Daniele Evenou, avec qui il a deux fils. L'animateur est également tombé dans les bras de Cécilia Attias (ex de Nicolas Sarkozy). Ils ont deux filles : Judith et Jeanne-Marie. Enfin, il a terminé sa vie auprès de Céline Boisson, de trente-sept ans sa cadette et la mère de ses deux derniers enfants, Juliette et Clovis.