Marion Game : Son ex Jacques Martin l'avait remplacée par sa "rivale", une actrice célèbre qui lui ressemblait

Triste nouvelle en ce vendredi 24 mars 2023. Marion Game est décédée à l'âge de 84 ans. Sa fille Virginie Ledieu l'a annoncé auprès de l'AFP. "C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles", a-t-elle déclaré, précisant que sa mère était mort de vieillesse jeudi en fin d'après-midi à son domicile en région parisienne. La comédienne était fatiguée depuis plusieurs mois.

Marion Game aura réussi à marquer l'histoire du petit écran, notamment grâce à ses rôles dans des fictions populaires comme Plus belle la vie et surtout Scènes de ménages, pour laquelle elle interprétait Huguette depuis la première saison en 2009. Mais selon elle, Marion Game aurait pu devenir une plus grande actrice encore si sa carrière n'avait pas été bousculée par son histoire d'amour avec Jacques Martin, l'animateur décédé en 2007.

"J'aurais pu continuer à grandir si Jacques Martin n'avait pas été un frein à ma carrière", avait-elle déclaré à Ici Paris en 2013, rapportant que son défunt ex était à l'époque d'une jalousie extrême. Elle lui passera néanmoins tous ses caprices pendant "quatre années de passion" avant de finalement le quitter. "Je n'en pouvais plus, j'ai fini par le quitter alors que j'étais folle de lui. J'avais une carrière à assurer, or, avec Jacques je n'aurais jamais percé", estimait-elle.

Jacques Martin tourne la page rapidement

Et contrairement à ce qu'elle aurait pu penser, Jacques Martin n'aura pas tarder à rebondir auprès d'une autre. Pire encore, auprès de sa "rivale". "Puisqu' il a jeté son dévolu sur Danièle Evenou, ma rivale de l'époque, qui me ressemblait", s'était souvenue Marion Game. À ce sujet, l'ex-partenaire de jeu de Gérard Fernandez était encore pleine d'amertume : "Danièle est rapidement tombée enceinte. Elle s'est installée dans un lit tiède sans scrupule". En effet, Danièle Evenou a donné naissance à deux garçons, Frédéric (né en 1973) et Jean-Baptiste (né en 1976). Jacques Martin et elle resteront ensemble pendant sept ans.

Marion Game avait de son côté refait sa vie avec le comédien suisse Jacques Verlier, de qui elle a eu deux fils Mathieu et Romain. Elle a plus tard partagé sa vie pendant plus de quinze ans avec un certain Jean-Claude, avec qui elle faisait "maison séparée".