Marion Game, ses trois enfants "pas dans sa vie" : les propos durs de la comédienne, une mère absente

Le milieu du théâtre et du petit écran est en deuil. Marion Game est malheureusement décédée dans la journée de jeudi 23 mars 2023 a annoncé sa fille Virginie. "C'est dans la tendresse et l'affection des siens qu'elle est partie rejoindre les étoiles", a-t-elle déclaré à l'AFP, précisant qu'elle était morte de vieillesse chez elle, à Paris, à l'âge de 84 ans.

La comédienne, bien connue pour son rôle emblématique d'Huguette dans Scènes de ménages sur M6 (la chaîne lui rendra d'ailleurs hommage dès ce vendredi soir) a tiré sa révérence après plusieurs mois de fatigue relevés par ses proches. Elle laisse derrière elle bon nombres d'amis, des confrères mais surtout ses trois enfants. En effet, Marion Game a eu son aînée Virginie en 1960 - à seulement 22 ans - de son mariage avec Philippe Ledieu. Elle a plus tard accueilli deux fils avec le comédien suisse Jacques Verlier, Mathieu (né en 1977) devenu artiste peintre, et Romain, dont on ne sait rien. Et ce qu'on peut dire c'est que Marion Game n'était pas vraiment une maman poule. Bien au contraire, elle a même été grandement absente.

J'ai décidé de faire une carrière, à leur détriment

"Je les rencontre, tout ce qu'on veut, mais ils ne sont pas dans mon parcours de vie", a d'ailleurs analysé la regrettée actrice dans l'émission Chez Jordan en février 2022. Cette distance, Marion Game l'a imposée à ses enfants pour se consacrer au mieux à sa carrière. "Ce n'est pas ma faute. Je n'aurais pu être qu'une maman (...) mais j'ai décidé de faire une carrière, à leur détriment", reconnaissait-elle, ajoutant avec transparence que ses "dîners avec Paul Meurisse deux soirs par semaine" ne lui laissaient par ailleurs "pas beaucoup de temps pour bouffer avec ses enfants".

Des choix qui l'ont forcément éloignée des siens. "Je les vois, mais ils ne sont pas dans ma vie", déclarait-elle encore, estimant néanmoins que ses trois enfants n'étaient pas à plaindre : "Moi, j'ai eu une enfance personnelle tellement plus douloureuse et dure, je trouve qu'ils ont eu une belle enfance quand même". Pourtant, ces derniers ont bel et bien souffert de son absence. Et notamment l'aînée Virginie.

De passage dans Ça commence aujourd'hui (France 2) en 2021, celle qui est devenue actrice à son tour faisait de tristes confidences. "J'ai été très séparée de ma maman dans mon enfance. C'est mon papa qui m'a récupérée quand j'étais petite. Ma mère m'a beaucoup manquée. C'est un moment où elle partait beaucoup en tournée de théâtre à l'époque. Bref, ça ne se passait pas très bien entre mon père et elle. Donc c'était très difficile".