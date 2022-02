Marion Game, mère absente : ses enfants ne sont "pas dans sa vie", confidences amères

"Je les rencontre, tout ce qu'on veut, mais ils ne sont pas dans mon parcours de vie". Qu'elle incarne Huguette dans Scènes de Ménage ou qu'elle parle de sa propre vie, Marion Game est quelqu'un de cash, sans filtres. La comédienne de 83 ans, mère de trois enfants (Virginie, Mathieu et Romain), ne mâche pas ses mots, notamment lorsqu'elle évoque sa jeunesse et son rôle de mère.

Devenue maman très jeune, à seulement 22 ans, celle qui a partagé sa vie avec Jacques Martin assume ne pas avoir été très présente pour la fratrie, alors que sa carrière était en plein essor. "Ce n'est pas ma faute, a-t-elle expliqué dans l'émission Chez Jordan. Je n'aurais pu être qu'une maman [...] mais j'ai décidé de faire une carrière, à leur détriment." Plutôt sévère avec ses choix de vie, elle sait que ses "dîners avec Paul Meurisse deux soirs par semaine" ne lui laissaient "pas beaucoup de temps pour bouffer avec ses enfants".

Mais la partenaire de Gérard Hernandez assume pourtant tous ses choix, même si elle se rend compte aujourd'hui que cela les a éloigné d'elle. "Je les vois, mais ils ne sont pas dans ma vie", regrette-t-elle. Pour autant, pas question pour elle de plaindre sa progéniture : "Moi, j'ai eu une enfance personnelle tellement plus douloureuse et dure, je trouve qu'ils ont eu une belle enfance quand même", estime-t-elle dans la même interview.

Sa fille Virginie, née de son premier mariage avec Philippe Ledieu en 1959, peut sûrement mieux la comprendre depuis qu'elle est elle-même devenue actrice. Très active dans le doublage, elle est notamment la voix française de Meg Ryan et Alyson Hannigan (How I met your Mother, Buffy contre les vampires, American Pie...). Elle a également joué dans plusieurs épisodes de Scènes de Ménage et avec sa mère au théâtre.

Mariée avec Patrick Raynal, autre grande voix de doublage, elle a deux fils dont l'un, Aurélien, se dirige vers la même voie. Mathieu Verlier, le deuxième fils de Marion Game né d'un second mariage, est artiste peintre. Romain, le benjamin de la famille, est quant à lui extrêmement discret.