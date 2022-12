"C'est une grande chance" : Claire Keim en couple avec Bixente Lizarazu, leur secret pour entretenir la flamme

Claire Keim et Bixente Lizarazu ne mènent pas la vie de tout le monde... La première jouit d'une belle carrière au cinéma, ainsi que dans la musique, tandis que le second officie sur TF1 (notamment en ce moment pour la Coupe du monde) en tant que commentaire sportif, lui qui aura marqué le football de son empreinte lorsqu'il était joueur (champion du monde avec l'Equipe de France en 1998). Mais, contre toute attente, ce quotidien à 100 à l'heure profite plutôt au couple, comme le confiait la jolie blonde dans les pages de Paris Match il y a quelques années, déjà.

"Nos obligations professionnelles nous séparent souvent. Finalement, c'est une grande chance de nous manquer. Nous n'avons pas d'habitudes, ni de quotidien, pas de routine. C'est beaucoup plus difficile de se lasser de quelqu'un qui vous manque tout le temps...On échange beaucoup, on se fait confiance. On ne fait pas tout ensemble, je pense qu'il est important de garder son indépendance et de cloisonner ce qui touche à la vie professionnelle", assurait-elle au magazine. Durant cet entretien, elle évoquait également leur fille Uhaina, désormais âgée de 14 ans, avec qui elle avait, ou a toujours, "un rituel, tous les soirs à la même heure".

J'ai su immédiatement que c'était lui

"On se raconte notre journée. C'est très dur, mais au même titre que toutes les femmes qui travaillent et qui rentrent alors que les enfants dorment déjà. En revanche, quand je suis avec ma fille, je lui consacre tout mon temps", précisait-elle ensuite. Une famille organisée. Et il le faut, tant les activités professionnelles des parents sont chronophages et pourraient créer un déséquilibre au sein de leur clan s'ils étaient dépourvus de certains repères.

Mais quoiqu'il en soit, la passion est si intense entre Claire Keim et Bixente Lizarazu qu'il serait difficile de voir ce lien si fort qui les unis se briser. "Les sentiments amoureux jouent parfois des tours à certaines personnes, je sais. Moi, j'ai su immédiatement que c'était lui... Je n'ai eu aucun doute, à aucun moment, jamais", confiait notamment l'actrice en 2011 à TV Grandes Chaînes à propos de son couple. Une belle déclaration d'amour !