Coupe du monde au Qatar : Bixente Lizarazu très agacé par un détail, il lâche un coup de gueule en direct

C'est une première qui était très attendue par tout un pays. Hier soir, l'équipe de France a fait son entrée dans cette Coupe du monde au Qatar et en tant que tenant du titre, les Bleus étaient forcément attendus au tournant. Une première réussie par les joueurs de Didier Deschamps, opposés aux modestes australiens et qui finissent par l'emporter 4 buts à 1 sur ce match. Un match au cours duquel de nombreux joueurs ont brillé, à l'image d'Olivier Giroud, auteur d'un doublé et qui égale le record de buts en équipe de France de Thierry Henry avec 51 réalisations.

Pour ce match, les téléspectateurs présents sur TF1 ont bien évidemment pu retrouver le duo de choc chargé d'animer les rencontres des Bleus depuis plusieurs années maintenant. Bixente Lizarazu et Grégoire Margotton étaient aux commentaires et l'ancien champion du monde a certainement pris du plaisir à voir les joueurs de l'équipe de France réussir une prestation aussi solide. Pourtant, un petit détail a visiblement pas mal dérangé le compagnon de Claire Keim, qui a du mal à se faire à certaines décisions des organisateurs de ce Mondial. Même si le Qatar est en pleine période hivernale actuellement, il n'en reste pas moins qu'il fait souvent chaud dans ce petit pays situé au Moyen-Orient et tous les stades de cette Coupe du monde sont climatisés afin de rendre les conditions supportables pour les joueurs comme pour les supporters.

Bixente Lizarazu gelé, il pousse un coup de gueule

Hier soir, les organisateurs avaient peut-être poussé le bouton de la climatisation un peu fort au goût de Bixente Lizarazu, si l'on en croit ses commentaires pendant la rencontre. À un moment, Grégoire Margotton donne des précisions sur les conditions météorologiques pour la soirée : "24 degrés sans climatisation, elle a été éteinte deux heures avant la partie", informe-t-il, avant que l'ancien footballeur de 52 ans ne l'interrompt pour donner son avis. "Deux heures avant pas sûr, parce qu'on l'a bien sentie nous. On l'a bouchée derrière nous", se plaint-il, visiblement frigorifié par la température ambiante.

Un petit problème de climatisation qui n'a visiblement pas empêché les Bleus de dominer l'Australie et de repartir avec une belle victoire !