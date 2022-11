Grégoire Margotton : Le commentateur sportif à la tête d'une famille nombreuse à 53 ans !

Alors que la Coupe du monde démarre dans moins de deux semaines, les Français vont pouvoir retrouver l'un des commentateurs les plus populaires à l'oeuvre pour faire vivre les matchs sur TF1. Au côté de son comparse Bixente Lizarazu, avec qui il s'entend à merveille, Grégoire Margotton est chargé de commenter les matchs de l'équipe de France de football depuis 2016 et il compte désormais plusieurs compétitions majeures, dont le fameux Mondial 2018, remporté par les coéquipiers d'Antoine Griezmann. Une voix unique qui fête aujourd'hui ses 53 ans et si tout va pour le mieux côté professionnel, le natif de Lyon n'est pas le plus malheureux dans sa vie privée.

S'il se montre plutôt discret sur la personne qui partage sa vie, l'ancien commentateur de Canal+ possède une famille recomposée et nombreuse. D'une précédente union, il a eu un garçon (21 ans) et une fille (15) et avec sa compagne actuelle, il a eu trois jeunes enfants. Cela signifie donc que Grégoire Margotton est l'heureux papa de cinq enfants ! S'il n'avait pas encore les réseaux sociaux pour ses premiers enfants, il n'a pas hésité à faire l'annonce de la venue au monde de ses deux derniers. Pour sa petite fille née en octobre 2017, il s'était fendu d'un tweet plein d'humour. "Cette jeune supportrice du Liverpool FC soutient poing levé l'Olympique lyonnais du côté de Goodison Park (le stade d'Everton, le rival historique de Liverpool, ndlr). Logique quand on aime les Reds (même depuis 5 min)", écrivait-il à l'époque.

Rare cliché d'une jeune supportrice tentant de croiser les doigts puisqu'elle ne boycotte pas l'équipe de France

Grégoire Margotton a récidivé l'an dernier pour la naissance de son cinquième enfant, et sa troisième fille, en publiant un joli cliché de la petite à la maternité. "Rare cliché d'une jeune supportrice tentant de croiser les doigts puisqu'elle ne boycotte pas l'équipe de France", écrivait-il pour annoncer la bonne nouvelle. S'il donne des nouvelles concernant les naissances de ses enfants, le journaliste tient tout de même à garder une part de mystère et l'on ne connaît toujours pas le prénom de ses enfants.