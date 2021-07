Grégoire Margotton : Instant câlin avec sa fille au lit, le prénom toujours inconnu

Bien que l'équipe de France n'a pas soulevé la coupe, Grégoire Margotton se souviendra longtemps de cet Euro 2021. Et pour cause, il a accueilli en pleine compétition son cinquième enfant ! Il s'agit d'une petite fille comme il l'avait révélé le 16 juin dernier en postant une première timide photo sur laquelle il était simplement possible d'apercevoir la petite main de bébé. Mercredi 21 juillet 2021, Grégoire Margotton en a révélé un peu plus.

En effet, sur Twitter, la figure du sport de TF1 a partagé un adorable cliché de sa fille endormie sur lui dans son petit pyjama rose à motif floral. Même si le bambin est de dos, on peut voir sa chevelure noire. "Quelques grammes de douceur....", légende avec tendresse son papa. Un instant intime qui a beaucoup touché les internautes, nombreux à commenter.