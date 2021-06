Grégoire Margotton papa pour la 5e fois : Bixente Lizarazu vend la mèche !

Il faut dire que le pro du football ne parle que très rarement de sa vie privée. Sa dernière exception remonte à 2018, lorsqu'il s'entretenait avec le magazine Lui. Grégoire Margotton évoquait alors sa vie de famille, déjà nombreuse à l'époque. "J'ai eu quatre enfants avec deux mamans différentes", confiait-il. Deux aînés, un garçon et une fille qui seraient âgés aujourd'hui de 19 ans et 13 ans et deux autre filles, 2 ans pour l'une et 4 ans pour l'autre.

Gregoire Margotton est tout aussi discret sur les femmes de sa vie. Sa compagne actuelle est selon lui "une hypertendue". "Ce n'est pas possible d'être deux à l'être dans un couple. Donc, j'ai décidé que moi, ça devait aller", confiait-il encore dans les pages de Lui.