Grégoire Margotton papa pour la 5e fois : première photo de bébé

Grégoire Margetton a toujours mis un point d'honneur à préserver sa vie privée. Il est toutefois possible de savoir que le pro du ballon rond a eu deux premiers enfants avec une ancienne compagne, un garçon et une fille qui seraient âgés aujourd'hui de 19 ans et 13 ans. Puis, ce sont deux filles qui ont pointé le bout de leur nez, 2 ans pour l'une et 4 ans pour l'autre.

Nul ne sait en revanche qui partage la vie du commentateur. Ce dernier avait toutefois révélé en 2018, lors d'une inteview pour le magazine Lui, qu'elle était "une hypertendue". "Ce n'est pas possible d'être deux à l'être dans un couple. Donc, j'ai décidé que moi, ça devait aller", confiait-il.