"C'est une histoire de fou !" : Jean-Luc Reichmann "frôle la catastrophe" en plein tournage des 12 Coups de midi

Comme chaque année, Jean-Luc Reichmann prévoit de belles émissions pour célébrer les fêtes. Si Noël risque d'avoir un goût amer pour lui, l'animateur a tout de même eu envie de gâter les téléspectateurs. Aussi, il a concocté un numéro spécial, avec notamment la présence de plusieurs invités prestigieux, à l'image de Florent Peyre et Michèle Bernier.

Dans la joie et la bonne humeur, le célèbre présentateur a donc récemment tourné une édition spéciale des 12 coups de midi. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu... Alors que les invités se sont lancés dans un concours de sapins de Noël, l'animateur a fait une malheureuse glissade. Une scène hilarante que l'homme de 62 ans a tenu à partager en avant-première sur son compte Instagram. "On a frôlé la CATASTROPHE sur le tournage de l'émission du 24 décembre au soir. La plus grosse BÛCHE de NOËL c'est samedi soir sur TF1 !", s'est-il enthousiasmé en légende d'une vidéo où on le voit, vêtu d'une veste noire à paillettes, glisser sur une boule de Noël et s'étaler de tout son long sur le sol du plateau. Heureusement, il y a eu plus de peur que de mal puisque ce dernier s'est immédiatement relevé en riant.