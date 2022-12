"Un Noël très délicat pour moi" : Jean-Luc Reichmann dans la douleur, des Fêtes pas comme les autres...

Quelques mois après le décès de sa maman Josette, Jean-Luc Reichmann peine encore à faire son deuil. À l'approche de Noël, le célèbre animateur angoisse de devoir passer les fêtes sans celle qui lui a donné la vie. Lors d'une interview accordée à nos confrères de Télé Star, il est revenu sur le décès de sa mère survenu le 7 août dernier et a évoqué la raison pour laquelle être à l'antenne le soir de Noël lui tient particulièrement à coeur.

Proche de son public, Jean-Luc Reichmann communique régulièrement sur ses réseaux sociaux. Dans les médias, il n'hésite pas non plus à évoquer sa vie privée. Plus de quatre mois après la mort de sa mère dont il était très proche, l'animateur des 12 coups de midi a fait quelques confidences. "Je pense beaucoup aux personnes qui sont seules ce soir-là (à Noël, ndlr). Vous savez, c'est un Noël très délicat pour moi, car c'est le premier sans ma maman. C'est un grand vide...", a-t-il confié dans les pages de Télé Star avant de préciser : "Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de personnes comme moi et j'avais envie de les accompagner au mieux en les faisant rire et en leur offrant des cadeaux."

Ce sera très douloureux

Dans une autre interview, accordée cette fois à Télé Câble Sat, Jean-Luc Reichmann a dévoilé le programme de ses fêtes de fin d'année. "Ce sera très douloureux cette année. Ce ne sera pas un Noël comme les autres (...). On ira dans la famille de Nathalie (Nathalie Lecoultre, sa compagne, ndlr). Ensuite, on prendra trois jours pour nous afin de nous recueillir. Noël est synonyme de famille. Une fois que les spotlights seront éteints, il faudra être forts", a-t-il expliqué.

Si l'animateur est autant dans la douleur, c'est qu'il était particulièrement proche de sa mère. Une complicité mère-fils qu'ils ont conservée jusque dans les derniers instants. "Ma mère, je l'avais au minimum trois fois par jour au téléphone. Son rire et sa voix me manquent. Elle m'a laissé ce cadeau, avant de partir, de participer au documentaire qui a été diffusé cet été sur TF1", a-t-il conclu. On lui souhaite tout de même de pouvoir passer du bon temps avec sa famille.