"C'était le deal de départ" : Christophe Dechavanne évoque le détail qui le chagrine dans "Quelle époque !"

Après quelques années d'une longue traversée du désert, Christophe Dechavanne est de retour sur le petit écran. Tous les samedis, en deuxième partie de soirée sur France 2, l'ancien acolyte de Patrice Carmouze et actuel partenaire Léa Salamé dans Quelle époque !, s'applique à questionner la société actuelle. Ce come-back, le père de Pauline, Paul-Henri et Ninon ne l'espérait plus. Interrogé par le journal Libération, il a admis avoir longtemps pensé que sa carrière était terminée...

Mais c'était sans compter sur le souhait de Léa Salamé de l'avoir comme nouveau complice. "C'était inattendu, je commençais à me mettre dans la tronche que la télé, c'était terminé", affirme l'animateur dans les colonnes du journal quotidien. Ravi de cette nouvelle chance, Christophe Dechavanne ne veut pas décevoir. Sérieux et appliqué, il s'investit plus que jamais dans ce nouveau programme. "Je n'ai jamais autant travaillé de ma vie ! Avant, je me contentais d'animer en lisant des fiches. C'était facile. Mais aujourd'hui, je dois lire les livres des invités et regarder les films pour être à la hauteur", explique-t-il non sans oublier de confier ses angoisses de l'échec.

Un détail qui chagrine

S'il se dit heureux et reconnaissant de cette nouvelle opportunité, Christophe Dechavanne admet cependant avoir un "petit pincement au coeur" au moment du générique de l'émission. En effet, alors que le nom de sa collègue s'affiche au milieu de l'écran, celui de l'animateur, lui, n'apparaît pas. Pour un présentateur qui avait l'habitude d'être l'acteur principal de ses émissions, ce détail est un peu blessant. Mais au moment où il a accepté la proposition de la chaîne, il était parfaitement au courant de cette condition. "C'est le jeu, c'était le deal de départ, et je l'accepte. Je veux être le meilleur numéro 2 possible", assure-t-il avec enthousiasme.

Pour l'heure, Christophe Dechavanne savoure pleinement son retour à l'écran. Peut-être que cette nouvelle émission lui ouvrira d'autres portes à l'avenir...