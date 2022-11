Christophe Dechavanne papa de 3 enfants avec 3 mères différentes : ce "secret" qu'il a réussi à très bien garder...

Papa de trois enfants, Christophe Dechavanne a toujours souhaité rester discret concernant sa vie privée et en particulier sa famille. Père de Pauline née en 1987 (fruit de son amour avec la productrice Marie Genest), Paul-Henri né en 1990 né de sa relation avec Isabelle et Ninon (née en 1998) qu'il a eue avec l'actrice Manon Saidani, l'animateur a également été marié deux fois. En juillet 2004, il avait épousé l'ex-mannequin et chroniqueuse Stéphanie Long, à la mairie de Nançay dans le Cher puis quelques années plus tard en juillet 2010, il s'était marié avec Sophie Lapointe, directrice chez BCBG.

Désormais divorcé, il avait officialisé son couple avec Elena Foïs, soeur de l'actrice Marina Foïs, en mai 2019. Affichant rarement ses enfants, le présentateur a pourtant révélé un détail crucial concernant les instants précieux où il est devenu papa. Coanimateur avec Léa Salamé de l'émission Quelle Epoque! sur France 2, Christophe Dechavanne a révélé qu'il avait réussi à convaincre toutes les mamans de ses enfants de garder la surprise du sexe de leur bébé jusqu'au moment de l'accouchement. Un exploit dont il semble très fier.

C'est la plus belle surprise du monde

Face à l'actrice érotique Nikita Bellucci, Christophe Dechavanne a abordé ce sujet après avoir appris que la jeune femme enceinte de 7 mois ne souhaitait pas connaître le sexe de son futur bébé. Admiratif, il a confié sur le plateau : "Je milite tellement pour ça depuis des années moi j'ai réussi avec trois personnes, trois mamans, à garder ça, ce secret, et c'est la plus belle surprise du monde."

Taquin,Fabrice Eboué s'est ensuite moqué gentiment de l'ancien animateur de l'émission Ciel mon mardi ! : "Mais attendez vous en avez eu combien parce que le mec il dit : 'J'ai réussi avec trois...'", "J'ai fait un 100%, a ajouté avec humour Christophe Dechavanne. Et c'est la plus belle surprise du monde de découvrir le sexe c'est absolument magnifique d'ailleurs pour les femmes qui nous regardent, je ne voudrais pas faire de prosélytisme, mais quand même c'est la plus belle surprise du monde genre : 'Woaw, c'est quoi ?."

Côté audiences, Quelle Epoque ! - qui invitait ce soir là Ana Girardot, Anissa Bonnefont, Fabrice Eboué, Claire Nouvian, Dany Leprince et Mathias Wargo - a rassemblé 1,23 million de téléspectateurs, soit 14,1% de l'ensemble du public, entre 23h06 et 1h13 du matin.