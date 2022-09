Christophe Dechavanne en couple : ce que l'on sait d'Elena, discrète soeur d'une célèbre actrice

Christophe Dechavanne fait son grand retour sur le service public ce samedi 24 septembre. Il rejoint en effet la bande de la nouvelle émission de France 2, Quelle époque ! avec Léa Salamé et Philippe Caverivière. L'émission succède à On est en direct présenté durant deux saisons par Laurent Ruquier.

Si Christophe Dechavanne s'est fait plus rare sur le petit écran ces dernières années, il est en revanche très présent aux côtés de sa femme et médecin, Elena Foïs, petite soeur de Marina Foïs. Ils filent le parfait amour depuis maintenant six ans. C'est en mai 2019 que l'animateur de 64 ans et la médecin de 42 ans ont officialisé leur relation. Ce jour-là, le père de Pauline (née en 1987), Paul-Henri (né en 1990) et Ninon (née en 1998) recevait des mains de Franck Riester, alors ministre de la culture, le grade d'Officier des Arts et des Lettres au Ministère de la Culture. Plus tôt, en 2017, Christophe Dechavanne avait glissé à Thierry Ardisson sur le plateau des Terriens du samedi qu'il était amoureux depuis plus d'un an.

Ma femme, ce héros

Mais c'est surtout lors du premier confinement du printemps 2020 que Christophe Dechavanne a rendu sa relation avec sa compagne Elena publique. A l'époque, cette dernière subissait de plein fouet à l'hôpital l'ampleur de l'épidémie de coronavirus en France. Dans une interview à Femme Actuelle, l'animateur de 64 ans avait témoigné son soutien à sa compagne : "Je n'ai pas vu la femme de ma vie depuis près de trois semaines. C'est un manque terrible, on le vit très mal... Ma femme, ce héros. Elle et ses collègues sont d'une abnégation et d'un courage extraordinaire , au-delà, même. (...) Mais oui, c'est vrai en ces temps-ci, le plus difficile pour moi, c'est vraiment le manque de la femme que j'aime. Quand on n'est pas ensemble, on est tristes (...) Je regrette de ne pas avoir une blouse blanche pour être à fond à ses côtés."

Malgré cela, le couple garde une certaine discrétion sous les projecteurs. Ils se permettent toutefois quelques apparitions publiques, notamment lors des obsèques de Jean-Paul Belmondo aux Invalides le 9 septembre 2021.