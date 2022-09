Diaporama : Christophe Dechavanne en couple : ce que l'on sait d'Elena, discrète soeur d'une célèbre actrice

Christophe Dechavanne - Enregistrement du jeu "À Prendre Ou À Laisser" (APOAL) présenté par Christophe Dechavanne et diffusé sur C8, à Paris, France, le 1er juin 2021. © Jack Tribeca/Bestimage © Purepeople BestImage, Jack Tribeca

Christophe Dechavanne et sa compagne Elena Foïs - People arrive à la cérémonie d'hommage national à Jean-Paul Belmondo à l'Hôtel des Invalides à Paris le 9 septembre 2021 © Panoramic / Bestimage. © Purepeople BestImage

4 / 20