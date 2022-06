"C'était mieux avec elle" : Laurent Ruquier, sa surprenante déclaration à Léa Salamé malgré la rupture

Laurent Ruquier a décidé, début juin, de quitter l'émission de France 2 On est en direct qu'il présentait aux côtés de Léa Salamé. Il avait ainsi expliqué que cette co-animation était justement la cause de son départ. Une rumeur était donc née de cette déclaration, selon laquelle l'animateur de France Télévisions serait en froid avec son binôme. Le compagnon de Hugo Manos, avec qui il vit un rêve éveillé, avait alors mis les choses au clair dans les colonnes du Parisien, en expliquant n'avoir aucun problème avec Léa Salamé.

Il n'a pas changé d'avis depuis, bien au contraire. Interrogé par Anne-Élisabeth Lemoine dans C à Vous, ce mercredi 22 juin, sur son départ de l'émission, il a confirmé qu'il n'était en aucun cas directement lié à une histoire de tension avec la journaliste. Et que s'il n'avait pas aimé la co-animation, Léa Salamé était la meilleure personne avec qui il pouvait tenter l'exercice : "Je pense même que c'était mieux avec qu'avec qui que ce soit d'autre" a t-il avoué, reconnaissant avoir une "entente" et une "complicité commune" avec elle.

"Vous allez me manquer"

Laurent Ruquier, récemment critiqué par Matthieu Delormeau, a alors maintenu que c'était l'exercice de la co-animation en tant que tel qui posait problème. "L'exercice du talk-show, je considère cela comme difficile à faire à deux. On peut le faire avec des chroniqueurs mais on doit pouvoir le maîtriser seul, en termes de timing, et surtout en direct" a t-il expliqué en toute franchise. D'ailleurs, l'animateur des Grosses Têtes a révélé n'avoir eu aucune difficulté à faire ce choix. "Ma décision était prise en décembre" a t-il raconté, alors qu'il a attendu la fin de la saison avant de quitter officiellement l'émission. Il a également ajouté qu'il était "malheureux dans cet exercice", et que par conséquent, il n'allait pas rester.

Aucune tension donc avec Léa Salamé, ou presque. "Uniquement pour des raisons de production" avait-il reconnu, toujours pour le Parisien. "Concernant notre compatibilité, il n'y a jamais eu l'ombre d'un doute" avait-il rajouté dans la foulée, afin de rassurer tout le monde. Du côté de Léa Salamé, aucune tension à l'horizon non plus. D'ailleurs, elle n'a pas hésité à lui rendre un bel hommage pour sa dernière émission le 4 juin dernier. "Vous allez me manquer" avait-elle notamment déclaré à son collègue. Quoiqu'il en soit, ce duo est désormais séparé, mais Laurent Ruquier ne quitte pas pour autant France Télévisions. Il sera bel et bien présent pour présenter le programme phare de France 2, "Les Enfants de la télé" à la rentrée.