"C'était mon pire cauchemar" : Juliette Armanet en plein chaos pour son concert à l'Accor Arena, d'autres stars présentes

Le 17 mars 2023 était un jour historique pour Juliette Armanet. Ce jour-là, la chanteuse a fait son tout premier Bercy devant plus de 15 000 personnes et ce show était retransmis en direct sur Canal +. Alors que les fans de l'artiste profitaient de ses sons emblématiques comme L'amour en solitaire, Le dernier jour du Disco ou L'indien, - comme Kendji Girac et Slimane - une alarme a commencé à retentir dans la salle après 2h30 de concert. Ainsi à 22h30, une voix a indiqué au public d'évacuer la salle suite à "un incident".

Une annonce très angoissante pour les spectateurs, qui se sont précipités pour fuir la salle. "Le concert de Juliette Armanet à Bercy interrompu 'à cause d'un incident'. On évacue. J'ai jamais vu ça. C'est flippant", a ainsi témoigné sur Twitter la Youtubeuse Léa Camilleri sur Twitter. Immédiatement, des milliers de personnes ont donc commencé à quitter la salle, provoquant un mouvement de foule des plus dangereux.