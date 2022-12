Juliette Armanet en larmes, elle craque devant des milliers de personnes

Elle a décidement de quoi être fière, elle qui a également le privilège, en parallèle de sa vie d'artiste, d'être maman d'un petit garçon, depuis 2018. Et si elle reste habituellement très discrète sur sa vie privée, elle s'était laissée aller à de rares confidences à ce sujet le 14 septembre dernier sur le plateau de l'émission Quotidien, présentée par Yann Barthès et diffusée sur TMC.

On me l'a proposé

Juliette Armanet avait notamment été amenée à parler de ce hobby qu'elle possède en commun avec son bébé, à savoir, bien évidemment, la musique ! "Je crois qu'il est tombé amoureux de la batterie, qu'il a flashé sur mon batteur avec ses cheveux longs", avait-elle plaisanté, précisant que son petit était déjà "venu sur quelques dates". Mieux encore, il assistait déjà aux concerts de sa maman, lorsqu'il était encore dans son ventre. "À la fin même l'obstétricienne était en coulisses", s'était souvenue la chanteuse dans les pages de Paris Match.

Peut-être suivra t-il les pas de sa mère en devenant chanteur lorsqu'il sera grand ? En attendant, il est toujours enfant et a besoin que sa mère soit là pour lui. C'est notamment pour cette raison qu'elle a refusé de s'installer dans un des fauteuils rouges de l'émission de TF1 The Voice, en tant que coach. "On me l'a proposé. Entre les dates de tournée et ma vie de famille, c'est impossible. Il faut que je fasse des choix pour conserver une vie de famille. J'ai dû décliner pour l'année prochaine parce que ça fait vraiment deux ans que je travaille tout le temps et que j'ai besoin d'air", expliquait-elle au Parisien en août dernier.



D'autant plus que le père du bébé est également dans le monde artistique et qu'en tant qu'"Homme de théâtre" et "assistant-metteur en scène", il est également appelé à se déplacer comme elle l'avait révélé en 2018 à l'occasion de quelques confidences sur sa vie privée.