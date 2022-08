Juliette Armanet fait danser Jennifer Aniston : vidéo improbable, la chanteuse n'en revient pas !

"Il faut que je reconnecte avant la suite"

Cet extrait a donc beaucoup amusé Juliette Armanet, qui vient seulement de s'octroyer quelques vacances, après avoir assuré 35 spectacles estivaux ces dernières semaines. Son objectif désormais ? "Dormir, voir mon fils et mon mari, manger, lire, faire des tartes aux pommes. C'est vital, expliquait-t-elle au journal Le Parisien. "C'est une vie solitaire, une grande liberté, mais qui coûte, à soi-même et aux autres. Il faut que je reconnecte avant la suite". Car dès le 31 août, elle reprendra du service au Mas des Escaravatiers avant de parcourir la France entre Nantes le 17 novembre, Lille le 18 et Paris les 23 et 29.

La chanteuse s'est également confiée sur sa difficulté à s'organiser correctement entre sa vie pro et perso, révélant par la même occasion avoir refusé quelques contrats, dont une place de coach dans l'émission The Voice. "Entre les dates de tournée et ma vie de famille, c'est impossible, avoue-t-elle. Il faut que je fasse des choix pour conserver une vie de famille. J'ai dû décliner pour l'année prochaine parce que ça fait vraiment deux ans que je travaille tout le temps et que j'ai besoin d'air. Mais je le ferai plus tard avec beaucoup de plaisir...", a-t-elle indiqué. Des confidences rares sur sa vie de famille...