Victoires de la musique 2022 : Orelsan et Clara Luciani grands favoris, Aya Nakamura et SCH déjà gagnants !

La 37e édition des Victoires de la musique aura lieu le 11 février 2022 à la Seine musicale, à Boulogne (Hauts-de-Seine) et sera retransmise sur France 2 ainsi que sur TV5 Monde. Une soirée qui promet, avec Laury Thilleman et Olivier Minne en maîtres de cérémonie. Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi 10 janvier 2022, un mois avant le jour J, la liste des artistes nommés est tombée !

Cette année, Orelsan et Clara Luciani sont les grands favoris du programme. En effet, les deux artistes sont chacun nommés dans quatre catégories différentes. Juste derrière, la chanteuse Juliette Armanet et le groupe Feu! Chatterton suivent avec trois nominations chacun. De son côté, la star belge Angèle les talonnent avec deux nominations. Rappelons qu'en plus des 900 votants, le public aura la chance de choisir les gagnants de trois catégories, à savoir la chanson originale, le concert et la création audiovisuelle de l'année. Aussi, deux prix sont prévus pour les albums les plus streamés.

Liste des nominations

Artiste masculin

Julien Doré

Feu! Chatterton

Orelsan