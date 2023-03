"C'était presque de ma faute" : Guy Montagné paralysé du visage , il était "au bout du rouleau"

Monstre de l'humour et de la comédie française, Guy Montagné célèbre en ce lundi 6 mars 2023 ses 75 ans. Il poursuit sa carrière bien qu'étant moins médiatisé qu'auparavant, notamment quand il était l'un des piliers de l'émission culte Les Grosses Têtes. Et l'un des derniers épisodes marquants de la carrière du comédien concernait son état de santé.

En effet, Guy Montagné a été victime en février 2014 d'une terrible paralysie faciale. Il s'est ainsi retrouvé dans l'incapacité de bouger le moindre muscle sur tout le côté gauche de son visage. Une pathologie également connue sous le nom de paralysie de Bell ou "paralysie faciale a frigore". Mais celle-ci, qui l'empêchait de fermer un oeil durant la nuit, trouve son origine dans une triste affaire.

La billetterie de son spectacle qu'il devait jouer le 1er février de la même année dans la commune de Muzillac avait été volée. Et comme si cela ne suffisait pas pour l'humoriste, la municipalité n'avait pas voulu le rembourser. Cela en faisait trop pour Guy Montagné, qui avait contracté alors cette impressionnante paralysie. Cette dernière sera finalement traitée en moins de deux mois à la Pitié-Salpêtrière à Paris.



Ça ne m'a même pas touché le moral

Quelques jours après, il était déjà en entretien avec le journal Le Figaro pour témoigner. "Ça va beaucoup mieux, mais ça a toujours été très bien. Ça ne m'a même pas touché le moral. Je m'en suis même servi pour faire rigoler les gens. Je suis pragmatique. Ce qui arrive, arrive, on fait avec. Ça ne veut pas dire que ça ne me fait pas de peine, mais bon, c'est comme ça. Je suis fataliste", déclarait-il alors.

"L'attitude des gens, ça a été vraiment le déni total. Mais je me faisais presque engueuler, c'était presque de ma faute. Je ne parle pas du maire qui a refusé de me parler, a-t-il raconté. Ça m'a mis en colère. Puis, j'étais un peu fatigué, au bout du rouleau, un peu crevé. La convergence de tout ça, plus le froid, plus le stress de voir que personne n'avait la gentillesse de dire, 'on est désolés'", développait-il à propos de l'affaire. Mais après quelques semaines pour prendre du recul, l'humoriste en rigolait presque. Il faut dire que cette drôle d'aventure lui a même inspiré un sketch par la suite ! Voilà une beau moyen de retourner la situation.