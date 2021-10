"Ça a été très loin" : Stéphane de Groodt obsédé par une célèbre actrice, au point de...

Pas évident de passer du statut de fan inconditionnel à celui d'ami ! Et Stéphane de Groodt en sait quelque chose... De retour au cinéma ce 20 octobre 2021, avec la comédie Tout nous sourit, le comédien belge a accordé une nouvelle interview à Purepeople.com. Au côté de sa partenaire Elsa Zylberstein, l'acteur de 55 ans a notamment raconté être allé (trop ?) loin par amour pour... Laetitia Casta.

A la question de savoir s'il a déjà eu un faible pour une autre personnalité, Stéphane de Groodt répond sans détour : Laeticia Casta. Un coup de coeur qui remonte au tout début des années 2000, lorsqu'il tentait encore sa chance en tant que pilote de course. "Je n'étais pas du tout dans ce métier-là et, de Belgique, je suis parti au Festival de Cannes avec un copain juste pour pouvoir la filmer, se souvient-il. Donc il jouait un faux caméraman et moi je jouais le faux journaliste, pour aller l'interviewer (...). C'est-à-dire que j'ai suivi Laetitia Casta avec mon micro, j'ai filmé le truc, je lui ai envoyé des fleurs, je lui ai écrit, enfin ça a été très très loin."

Sauf que quelques années plus tard, après avoir été révélé sur Canal+ en tant que chroniqueur et humoriste, Stéphane de Groodt a eu l'occasion de rencontrer l'actrice, et même de sympathiser avec elle... "Je n'ai jamais osé lui dire (...). Des années plus tard, j'ai tourné avec son mari, et on s'est retrouvé à dîner à quatre dans sa cuisine et j'étais pétrifié, a-t-il confié. Elle n'a jamais su que c'était moi qui... Elle ne m'a pas reconnu."

Mais qui était donc autour de ce dîner quelque peu embarrassant ? Stéphane de Groodt était certainement accompagné de l'écrivaine et scénariste Odile d'Oultremont, avec qui il a longtemps été marié, avant leur séparation. Du côté de Laetitia Casta, le "mari" en question était peut-être Stefano Accorsi, à qui Stéphane de Groodt a donné la réplique dans le film Baby Blues en 2008. Il peut également s'agir du mari actuel de l'actrice, à savoir Louis Garrel, avec qui il a partagé l'affiche du film Un peuple et son roi en 2018.