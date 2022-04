"Ça a été un choc" : Jennifer (Mariés au premier regard) revient sur le terrible drame de sa vie

Le grand jour est arrivé pour Jennifer. Ce lundi 18 avril, les téléspectateurs de M6 la verront pour la première fois dans Mariés au premier regard 2022. A cette occasion, la jeune femme aujourd'hui âgée de 32 ans a accordé une interview à TV Mag, l'occasion de revenir sur un drame de sa vie.

Jennifer est très proche de sa famille, surtout de son papa avec lequel elle a une relation très fusionnelle. Ils l'ont toujours soutenue dans tous ses projets, elle espérait donc qu'ils la suivraient dans cette folle aventure Mariés au premier regard. La maman d'un petit garçon de 7 ans avait aussi un grand frère qu'elle a perdu il y a quelques années comme elle l'a confié. "J'ai un grand frère qui est décédé à l'âge de 25 ans des suites d'une longue maladie, cela a été un gros choc pour moi comme pour mes parents", a-t-elle expliqué à TV Mag.

S'il n'était pas présent physiquement à son mariage Jennifer en est persuadée, son frère était "bien présent dans [leur] coeur durant cette expérience". "Il y avait plein de signes", avait-elle précisé. Cette épreuve de la vie, la jeune femme qui possède son salon de coiffure a tenté d'en faire une force. "C'est un drame qui fait partie de mon passé et qui fait aussi de moi la femme dynamique que je suis devenue. Il a fallu se forger une carapace et faire preuve de caractère pour surmonter cette épreuve auprès de mes parents. Je souhaite vivre à 1000% et ne pas avoir de regrets dans ma vie", a poursuivi la grande amie de Laurence, la maman d'Iris Mittenaere.

En plus d'être à jamais dans son coeur, son frère sera à jamais gravé dans sa peau. Sur le bras, Jennifer a fait tatouer la date de naissance de son regretté frère en chiffres romains. Elle a également une phrase en anglais dans le dos, pour lui rappeler que chaque jour est un combat. "Je sais que mon frère est toujours là auprès de moi, qu'il était présent pendant cette expérience de Mariés au premier regard et qu'il fera toujours partie de ma vie", a-t-elle conclu. De touchantes confidences.