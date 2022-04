Mariés au premier regard 2022 : Lien particulier entre une candidate et la maman d'Iris Mittenaere

Pas d'émission Mariés au premier regard 2022 le 11 avril. M6 fêtait ses 35 ans et pour l'occasion, un prime exceptionnel a été diffusé. Il faudra donc patienter jusqu'au 18 avril prochain (pour ceux qui n'ont pas Salto) pour découvrir la suite des aventures de Frédérick et Emilie, Bruno et Alicia et Caroline et Axel. Les téléspectateurs auront aussi le plaisir de découvrir Jennifer, une belle blonde qui vient du Nord. Et elle a un lien particulier avec la maman d'une ancienne Miss France.

Très active sur Instagram, Jennifer partage son quotidien avec les personnes qui la suivent. Ainsi, ses abonnés qui l'ont rejoint depuis l'annonce de sa participation à Mariés au premier regard ont découvert qu'elle était proche de Laurence, la maman d'Iris Mittenaere. Elle a posté une photo sur laquelle on peut les admirer au restaurant, le sourire aux lèvres et des verres dans les mains. Un cliché mis en ligne pour une occasion spéciale : "'Il y a les amis, il y a la famille et il y a les amis qui deviennent une famille'. Mon amie, qui m'a suivie dans cette folle aventure. Je profite de cette belle journée pour te souhaiter un joyeux anniversaire."