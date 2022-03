Mariés au premier regard : Florent Manaudou dans la prochaine saison, les 1ères images dévoilées !

Comme le reste de la famille et des amis des mariés, Florent Manaudou et sa belle ont quitté la France pour célébrer ce mariage. En effet, fait exceptionnel, cette année les futurs époux se disent "oui" à l'étranger ! Direction Gibraltar, territoire britannique situé tout au Sud de l'Espagne. Les mariages qui y sont célébrés sont reconnus en France et surtout assez simples en terme de démarches. Mais ce n'est pas l'unique raison ! "Ils veulent participer à l'expérience pour sortir de leur zone de confort, mais on les remet dans une zone de confort parce que la mécanique est toujours la même, avait ainsi expliqué Estelle Dossin, psychologue-clinicienne de l'émission. On sait en tant que psy que quand on est face à une forme d'insécurité, un cadre qu'on ne connaît pas, on est obligé de faire plus confiance à l'autre. C'était positif par rapport à l'implication et l'investissement."

Le cadre idyllique favorise aussi les coups de coeur selon elle. Florent Manaudou et Pernille Blume sont déjà fiancés. Mais qui sait, cela donnera peut-être d'autres idées au couple. Comme celle d'agrandir la famille...