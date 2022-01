Matthieu (Mariés au premier regard) ose une demande en mariage "pourrie" : Laure le rappelle à l'ordre

Qui dit nouvelle semaine, dit changement pour Laure. Lundi 17 janvier 2022, la candidate de Mariés au premier regard 2021 (M6) a fait remarquer à sa communauté Instagram qu'elle avait changé de nom. Et elle a donné plus de détails avant que ses abonnés ne se posent des questions.

Ne cherchez plus la femme de Matthieu sous le pseudonyme Laure_MAPR. La charmante blonde a pris la décision de modifier son nom sur Instagram et a opté pour son prénom, suivi de son nom de jeune fille, à savoir Larrory, et de la mention "off" pour faire savoir que c'était son compte officiel. Après avoir annoncé la nouvelle à ses abonnés, Laure a répondu à la question qui a, à coup sûr, brûlé toutes les lèvres : pour quelle raison n'a-t-elle pas choisi le nom de famille de son mari ?

"Normalement je devrais prendre le nom de Matthieu. C'est juste que j'ai dit que je prendrai ton nom quand tu me redemanderas en mariage. Donc j'attends la demande. Et en plus son nom est trop commun, il y a déjà plein de personnes qui s'appelaient comme ça", a confié Laure. Amusé, Matthieu a donc directement demandé à Laure si elle voulait l'épouser. Malin, mais cela n'a pas fonctionné, car l'ancienne championne de natation ne voulait pas une demande "toute pourrie". Elle en souhaite une "vraie" et a donc demandé à ses abonnés de lui donner des idées s'ils en avaient. "On attend la vraie demande, tu entends ?", a conclu la jeune maman. Et son mari d'acquiescer. Si elle change prochainement de nom, une nouvelle fois, leurs fans sauront donc pourquoi.

Entre Laure et Matthieu, c'était une évidence. Depuis qu'ils se sont mariés devant leurs proches dans Mariés au premier regard, les deux candidats compatibles à 79% ne se sont pas quittés. Cinq mois après leur mariage, la participante est même tombée enceinte. Une petite fille que les tourtereaux ont prénommée Lya, qui a pointé le bout de son nez le 24 août 2021. Et elle ressemble beaucoup à son papa, comme en témoigne des photos dévoilées par Laure en décembre dernier.