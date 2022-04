Caroline (Mariés au premier regard) mariée à Axel mais glaciale : un expert obligé d'ntervenir

L'épisode de Mariés au premier regard 2022 s'est terminé sur un gros suspense la semaine passée. Caroline (cheffe d'entreprise en conciergerie de 29 ans) et Axel (maître d'oeuvre et pilote de chantier de 30 ans) se sont enfin rencontrés dans le cadre de leur mariage, à Gibraltar. Si le jeune homme a été séduit au premier regard, ce n'était pas le cas pour la maman de Loup-Gabriel (3 ans) qui a notamment été gênée par le fait qu'il était plus petit. A-t-elle malgré tout dit oui à l'homme avec lequel elle est compatible à 80% ?

Mal à l'aise, Caroline utilisait le ton de l'humour pour cacher sa gêne. Si Axel a dit "oui" sans hésiter quand on lui a posé la fameuse question, la femme en face de lui a davantage réfléchi. Après mûre réflexion, la mère de famille a pris la décision de se marier car elle voyait bien que l'homme face à elle était une belle personne. Elle souhaitait donc laisser une chance à leur histoire. Une fois unis, elle a préféré ne pas l'embrasser tout de suite. Axel lui a donc fait un timide baiser sur la bouche.

"Pour moi cette union ne part pas très bien. Je n'ai eu aucune émotion. Mais peut-être qu'il y aura une évolution surprenante de la part de ma fille. A partir de maintenant, cette expérience leur appartient à tous les deux", a confié Nathalie, la mère de Caroline. La candidate a quant à elle expliqué qu'elle ferait tout pour que cela fonctionne entre eux. Mais lorsqu'ils ont fait connaissance dans la voiture, elle s'est concentrée sur leurs différences.

Est ensuite venu le moment de la séance de photos durant laquelle Caroline n'était pas vraiment à l'aise. Tout comme lors de la soirée. "Dans l'autre sens, j'ai l'impression qu'ils y croient vraiment. Je ne m'attendais pas à ça. Je n'ai pas prévu ce scénario. Je suis extrêmement angoissée à l'idée de lui faire de la peine et à l'idée de décevoir ses proches. Je n'ai pas beaucoup de sentiments positifs là", a-t-elle confié. Elle avait l'impression qu'ils ne pourraient pas être plus qu'amis. Une situation qui a inquiété les experts qui voyaient bien qu'il y avait "presque un rejet". Axel aussi a bien compris que quelque chose n'allait pas tant elle était distante.

Voyant ce qu'il se passait, Pascal de Sutter a pris Caroline à part pour faire le point. L'occasion pour la jeune femme d'expliquer qu'elle n'avait rien ressenti en le voyant. L'expert lui a fait comprendre qu'elle devait lui donner l'opportunité de faire ses preuves pour voir s'il pourrait lui plaire. Et elle était prête à le faire. Elle n'a d'ailleurs pas caché à son mari ce qui venait de se passer. Ils se sont mis d'accord pour prendre le temps et Caroline a promis d'être plus tolérante.